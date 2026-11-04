Гендиректора Приокского завода цветных металлов в Касимове отправили в отставку

В Рязанской области произошли значимые кадровые перестановки на одном из ключевых промышленных предприятий региона. Совет директоров АО «Приокский завод цветных металлов» (ПЗЦМ) принял решение о прекращении полномочий генерального директора Игоря Малахова, сообщает Интерфакс.

Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», соответствующий протокол заседания совета был подписан 28 октября 2026 года. Документ официально фиксирует расторжение трудового договора с Игорем Малаховым, который руководил предприятием с декабря 2023 года.

Для обеспечения бесперебойной работы завода на период поиска постоянного руководителя был сформирован временный единоличный исполнительный орган.

С 31 октября 2026 года обязанности генерального директора возложены на Антона Быстрова, который ранее занимал должность директора по производству данного предприятия. Он будет управлять заводом до момента официального назначения постоянного руководителя.

Компания была зарегистрирована в 1992 году, а ее основной вид деятельности — производство цветных металлов. Предприятие полностью находится в федеральной собственности: 100% долей уставного капитала, который превышает 611 миллионов рублей, принадлежат Росимуществу.

По итогам 2025 года выручка компании составила 3,6 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 414,1 млн рублей.