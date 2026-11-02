Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на месте Куликовской битвы была уникальная ковыльная дубрава, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего музейным комплексом «Куликово поле», профессора Олега Вронского.

Ученый подчеркнул, что ни один вузовский учебник сегодня об этом не пишет. В связи с этим были версии, что на месте битвы была открытая степь.

«Если бы мы находили только пыльцу трав, это означало бы открытую степь, где ковыль был царем степных участков. Но мы с замиранием сердца ждали результат анализа: вывести войско из открытой степи без ранений было бы крайне тяжело, а вот из дубравы — вполне возможно», — пояснил Вронский.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет об участке, где был расположен Засадный полк Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка Волынского, который решил исход Куликовской битвы.

Согласно последним данным палеогеографии, на момент баталий в XIV веке на поле сражения находился лесной массив площадью 30 гектаров. Также там была большая поляна, которая идеально подошла для размещения конницы.

Вронский отметил, что выводы этого исследования совпадают со сведениями, приведенными в летописных источниках. По его словам, на сегодняшний день исследовано лишь около десяти процентов территории Куликова поля. Ежегодные экспедиции продолжают приносить плоды.