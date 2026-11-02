СФР назвал даты выплаты детских пособий и пенсий в ноябре

Отделение Социального фонда России по Рязанской области изменило график перечисления некоторых социальных выплат в ноябре 2026 года. Часть денег жители региона получат раньше обычного срока из-за выходных дней.

Досрочно перечислят ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей. Вместо 8 ноября деньги поступят 6 ноября, поскольку установленная дата приходится на воскресенье.

Остальные детские выплаты зачислят по обычному расписанию:

3 ноября — единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплата на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву.

5 ноября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Когда перечислят пенсии

Изменения коснутся и графика доставки пенсий через банки. В ноябре средства поступят 11 и 20 числа вместо 21-го.

Тем, кто получает выплаты через «Почту России», деньги доставят с 1 по 25 ноября. Конкретная дата зависит от графика работы почтового отделения. В этот же период семьям перечислят единовременные выплаты.

В Социальном фонде напоминают, что зачисление средств может происходить в течение всего дня.

Уточнить информацию о выплатах жители Рязанской области могут по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или в клиентских службах регионального отделения СФР.