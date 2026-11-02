Такер Карлсон предупредил о возможном ядерном ударе США по Ирану 

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может рассмотреть возможность применения ядерного оружия против Ирана. По его версии, решение о возможном ударе может быть принято уже к 7 ноября. Карлсон утверждает, что на Белый дом оказывает давление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом Карлсон написал в социальной сети.

Почему речь зашла о ядерном ударе

Предполагаемой целью американской атаки журналист назвал гору Пикакс (Pickaxe Mountain) в центральной части Ирана. По утверждению Карлсона, израильская разведка располагает сведениями о возобновлении иранской программы обогащения урана на этом объекте.

Журналист считает, что обычные американские вооружения не способны разрушить подземные сооружения, защищённые примерно 90-метровым слоем гранита. Поэтому единственным военным вариантом может стать применение ядерного оружия.

Карлсон утверждает, что Нетаньяху настойчиво добивается такого решения и регулярно обсуждает этот вопрос с Трампом.

Американский журналист связывает позицию израильского премьера не только с военными задачами, но и с внутриполитической ситуацией в Израиле. По его мнению, Нетаньяху заинтересован в продолжении конфликта, поскольку его политическое положение оказалось под угрозой.

«Нетаньяху загнан в угол и находится в отчаянном положении, — пишет Карлсон. — После выборов, состоявшихся на прошлой неделе, он не сможет сформировать правительство, если Трамп не вмешается напрямую в израильскую политику и не заключит сделку с другими партиями, которая обеспечит Нетаньяху 61 место в Кнессете. В противном случае он лишится поста премьер-министра и его ждёт позор, расследования и, возможно, тюремное заключение. Нетаньяху должен быть рядом с Трампом. Ему нужна эта война».

Кто поддерживает продолжение войны

По версии Карлсона, среди сторонников жёсткого курса в американской администрации находятся министр обороны Пит Хегсет, командующий Центральным командованием США Брэд Купер, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Журналист утверждает, что эти представители американского руководства выступают против урегулирования конфликта дипломатическим путём. Он упомянул и бывшего президента США Барака Обаму, которому приписал несогласие с разрабатываемым в Дохе соглашением с Ираном.

В то же время, как утверждает Карлсон, вице-президент Джей Ди Вэнс и специальный посланник Стив Уиткофф выступают за продолжение переговоров. Сам Трамп, по оценке журналиста, пока не принял окончательного решения.

Чем грозит новая эскалация

Карлсон предупреждает, что применение ядерного оружия может привести к катастрофическим последствиям далеко за пределами Ближнего Востока. Он указывает на угрозу загрязнения Персидского залива радиоактивными веществами в случае наземного ядерного взрыва в районе горы Пикакс. По его оценке, под угрозой могут оказаться источники питьевой воды для 100 миллионов человек.

Журналист обращает внимание и на экономические последствия продолжения войны. По его утверждению, за восемь месяцев конфликта серьёзно пострадали экономики стран Персидского залива, мировые рынки энергоносителей и удобрений. В частности, он сообщает о повреждении 11 супертанкеров в Ормузском проливе за октябрь.

Отдельную опасность Карлсон видит в возможном изменении международного отношения к применению ядерного оружия. Он предполагает, что американский удар по Ирану может подтолкнуть другие государства к пересмотру собственных военных доктрин и повысить риск ядерных конфликтов.

В качестве примеров журналист приводит возможную эскалацию между Россией и Украиной, Индией и Пакистаном, а также Северной Кореей и Южной Кореей.

Карлсон считает, что дипломатическое соглашение с Тегераном остаётся возможным, несмотря на серьёзные разногласия между сторонами. По его словам, представители иранского руководства тоже понимают опасность возобновления масштабных боевых действий.

В завершение публикации журналист призвал мировое сообщество выступить против возможного применения ядерного оружия.