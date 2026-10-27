Названа предварительная дата переговоров России, Украины и США

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами могут состояться в ноябре. Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, встреча предварительно запланирована на 4 ноября.

«Он сообщил, что переговоры между Россией, Украиной и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) предварительно запланированы на 4 ноября», — цитирует публикацию «Газета.Ru».

21 октября президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к трехсторонним переговорам.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее также отмечал, что новый раунд контактов может пройти в десятых числах ноября в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само по себе решение о возобновлении переговоров в формате РФ — США — Украина не предполагает автоматического ограничения или прекращения боевых действий.