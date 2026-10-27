В РПЦ рассказали об отношении церкви к соцсетям

Русская православная церковь приветствует активное участие верующих, особенно молодежи, в социальных сетях и интернете. Об этом сообщил первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Церковь воспринимает интернет не только как техническую платформу, но и как полноценное пространство для миссии, отметил Кипшидзе.

«Очевидно, что в социальных медиа и других информационных ресурсах, в сети интернет в том числе, наибольшую активность проявляет молодежь. И очень хорошо, что молодое поколение ищет и находит интересующий ее православный контент», — сказал он в интервью РИА Новости.

Представитель церкви напомнил, что такой подход основывается на евангельских текстах. Христос велел своим ученикам быть свидетелями веры, и сегодня цифровые технологии становятся важным инструментом для выполнения этой миссии.