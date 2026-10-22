Мемориальную стелу с ошибкой вновь установили в Путятино

В селе Путятино Рязанской области разгорается очередной скандал вокруг обновления мемориала в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Новая гранитная стела, установленная взамен поврежденной, содержит ошибку, что вызвало волну критики со стороны местных жителей в адрес подрядчиков и муниципальной власти.

Текст на мемориальной плите представляет собой знаменитые строки из поэмы Роберта Рождественского «Реквием»: «Помните! Через века, через года, — помните! О тех, кто уже не придет никогда, — помните!». Однако внимательные сельчане обнаружили, что в одном из случаев слово «помните» написано с пропуском буквы — как «помнте», сообщается в группе «Типичное Путятино» ВКонтакте.

Жители выразили недоумение и возмущение халатным отношением к изготовлению священного объекта. Более того, это уже не первый подобный инцидент в Путятино: недавно похожая ситуация с некачественным исполнением сложилась при установке памятника погибшим участникам специальной военной операции.

Местная администрация оперативно отреагировала на общественный резонанс. В комментарии чиновники подтвердили, что уже в курсе сложившейся ситуации и принимают меры.

«Мы в курсе о сложившейся ситуации. Стела была изготовлена взамен повреждённой. Подрядчик извещён, устранит ошибку в короткие сроки. Ответственный за ремонт данного объекта привлечён к ответственности. Приносим извинения за недобросовестных исполнителей», — заявили в администрации.