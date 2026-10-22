В России увеличат срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

Кабинет министров принял решение о дополнительной поддержке семей с детьми. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о продлении предельного периода, в течение которого родители могут находиться на оплачиваемом больничном по уходу за заболевшим ребенком, передает ТАСС.

В настоящее время законодательство предусматривает предоставление от 45 до 120 оплачиваемых дней в году в зависимости от возраста ребенка и специфики его заболевания. Однако, как отметил глава правительства, на практике этих сроков зачастую оказывается недостаточно для полного восстановления здоровья детей.

Родители вынуждены преждевременно выходить на работу, так как лимит оплачиваемых дней исчерпывается, а выплата по временной нетрудоспособности прекращается. Новая мера призвана устранить этот пробел и дать семьям возможность полноценно ухаживать за детьми без риска потери дохода.

Выступая на заседании правительства, Михаил Мишустин анонсировал конкретные шаги по улучшению ситуации.

«Чтобы поддержать родителей, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов. И на этот же срок продлим такую финансовую помощь», — заявил премьер-министр.