Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 22 октября системы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотных летательных аппаратов на Московскую область. Военный эксперт, подполковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии изданию aif.ru проанализировал логику действий противника и географию полетов.

По словам эксперта, если запуск осуществлялся с территории Украины, то основными стартовыми площадками для атакующих столицу дронов выступали Сумская и Черниговская области. Маршрут полета беспилотников пролегал через воздушное пространство Калужской и Курской областей.

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО, рассчитывая, что часть дронов все же сможет прорвать оборону.

«Киевский режим поставил цель создавать сегодня напряжение на ключевых участках», — резюмировал военный эксперт.

Официальные власти сообщили, что в период с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московской области двигались 630 БПЛА. Подавляющее большинство из них были уничтожены силами ПВО на дальних рубежах, однако 163 беспилотника удалось нейтрализовать уже на подлете к границам Москвы. Не обошлось без пострадавших. Ранения получили два человека в районе Вороново ТиНАО, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты работают на месте падения обломков БПЛА.

Согласно итоговой сводке Министерства обороны РФ, всего за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 808 украинских беспилотников самолетного типа.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Умерла актриса Наталья Батурина незадолго до 100-летнего юбилея
Следующая статья
Подрядчика обязали бесплатно устранить недостатки ремонта дороги в Скопине
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Темы
Общество

Девушка из Самары вышла замуж за рязанского курсанта после знакомства в квест-руме

Эта история, объединяющая Самару и Рязань, стала ярким примером того, как настоящие чувства преодолевают расстояния и испытания.
Новости кино и ТВ

Иван Охлобыстин проверит логику и смелость российских звезд в новом шоу «Коллекционер» на СТС

В каждом выпуске шоу пять звёзд будут соревноваться в восьми сложных заданиях, вдохновлённых мировыми достижениями. За успешное выполнение этапов участники будут получать кристаллы.
Происшествия

В Рязани задержали курьера мошенников обманувшего пенсионерку на 1,2 млн рублей

Преступники убедили женщину, что её сбережения в опасности и их необходимо срочно отправить на «проверку», передав курьеру.
Новости кино и ТВ

НТВ снимает продолжение военной драмы «Самогон»

Самогону предстоит обучать молодых снайперов-новобранцев. Центральной линией сюжета станет его противостояние с немецким подполковником Ляйделем, которого играет Николай Герман.
Происшествия

Пассажир Audi погиб после наезда автомобиля на лося в Пителинском округе

Водитель Audi 80, 55-летний житель Касимова, сбил лося, выбежавшего на проезжую часть.
Общество

Малков рассказал о восстановлении фресок и благоустройстве территории Сретенского собора в Скопине

При поддержке Министерства культуры России работы по реставрации здания собора были завершены в октябре 2026 года, и теперь в нём снова проходят богослужения.
Транспорт и дороги

Подрядчика обязали бесплатно устранить недостатки ремонта дороги в Скопине

После завершения работ и подписания акта приемки, в течение гарантийного срока были выявлены серьезные недостатки дорожного покрытия.
Общество

В Рязанском районе пропал 86-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Речь идет о 86-летнем Борисе Колотушкине, родившемся в 1940 году. Он проживает в селе Затишье, и его местонахождение неизвестно с 19 октября 2026 года.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье