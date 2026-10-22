Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

В ночь на 22 октября системы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотных летательных аппаратов на Московскую область. Военный эксперт, подполковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии изданию aif.ru проанализировал логику действий противника и географию полетов.

По словам эксперта, если запуск осуществлялся с территории Украины, то основными стартовыми площадками для атакующих столицу дронов выступали Сумская и Черниговская области. Маршрут полета беспилотников пролегал через воздушное пространство Калужской и Курской областей.

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО, рассчитывая, что часть дронов все же сможет прорвать оборону.

«Киевский режим поставил цель создавать сегодня напряжение на ключевых участках», — резюмировал военный эксперт.

Официальные власти сообщили, что в период с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московской области двигались 630 БПЛА. Подавляющее большинство из них были уничтожены силами ПВО на дальних рубежах, однако 163 беспилотника удалось нейтрализовать уже на подлете к границам Москвы. Не обошлось без пострадавших. Ранения получили два человека в районе Вороново ТиНАО, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты работают на месте падения обломков БПЛА.

Согласно итоговой сводке Министерства обороны РФ, всего за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 808 украинских беспилотников самолетного типа.