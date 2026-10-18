Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

Алексей Самохин
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Санкт-Петербург и Ленинградская область ночью подверглись массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к утру силы ПВО сбили 144 аппарата. Удары пришлись по промышленным объектам и инфраструктуре, в нескольких районах возникли пожары, а в Янино без электричества остались около 20 тысяч человек.

В Большом порту загорелся Петербургский нефтяной терминал, под Всеволожском пострадал дата-центр VK. Обломки беспилотника упали на жилой дом во Всеволожском районе. В больницу доставили женщину и троих детей, которые надышались угарным газом. Аэропорт Пулково ночью приостанавливал работу.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что беспилотники могли добраться до Петербурга через воздушное пространство стран Прибалтики. Он обратил внимание на сообщения властей Литвы и Латвии о неизвестном объекте, который утром двигался в направлении северной границы региона.

От украинской границы до Петербурга около 860 километров по прямой. Один из возможных маршрутов проходит через Белоруссию, Смоленскую и Псковскую области, другой — вдоль границ стран НАТО. В последнем случае беспилотники могли бы двигаться над территорией соседних государств, где российские средства ПВО не могут поражать цели.

В ночь на 18 октября Финляндия третий день подряд закрывала воздушное и морское пространство на востоке Финского залива. Финские власти заявили, что беспилотники на территорию страны не залетали.

Утром тревогу объявили в Литве. В 07:05 закрыли аэропорт Каунаса, затем ограничения и предупреждения распространили на Паневежский и Шяуляйский уезды. По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, неизвестный объект двигался на север. Истребители НАТО сопровождали его в районе Биржая у границы с Латвией, но из-за тумана не смогли опознать цель. Позднее она исчезла с радаров.

В Латвии оповещения получили жители Бауского, Огрского и Айзкраукльского краёв. Мэр Огре Андрис Крауя пояснил, что тревогу объявили предварительно, ориентируясь на предполагаемую траекторию объекта. Впоследствии предупреждение фактически оказалось учебным.

Коц обратил внимание на географию этих сообщений. Линия от Каунаса через Паневежис и Биржай к Огре указывает на направление к северу — через Видземе и южную Эстонию, далее к Чудскому озеру и Нарве. От Нарвы до Петербурга около 150 километров.

По версии военкора, беспилотники могли следовать вдоль восточной границы стран НАТО, а затем поворачивать в сторону России через район Нарвы или Чудского озера. Далее маршрут мог проходить через Кингисепп и вдоль побережья Финского залива к Петербургу. 

Литовские власти не сообщили, откуда появился обнаруженный утром объект. Эстония о происшествиях этой ночью публично не заявляла. Однако Коц напомнил слова начальника штаба эстонских ВВС полковника Фреди Кару, который ранее объяснял, что жителей предупреждают только при непосредственной угрозе, а остальные решения принимают на оперативном уровне.

В регионе уже фиксировали подобные инциденты. В частности, беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере неподалёку от Нарвы.

Коц отметил, что после падения украинских беспилотников на территории Эстонии и Латвии власти этих стран нередко объясняют случившееся воздействием российской радиоэлектронной борьбы, которая якобы сбивает аппараты с курса. При этом информацию о предоставлении воздушного пространства для украинских дронов они отвергают.

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.

Похожего мнения придерживается и другой эксперт. Вооруженные силы Украины могли атаковать Санкт-Петербург и Ленинградскую область через страны Балтии, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом, по его словам, силы противовоздушной обороны России сбивают большую часть украинских дронов.

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