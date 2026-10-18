Врач объяснила, почему кальян опаснее, чем кажется

Курение кальяна может привести к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и повысить риск заражения туберкулезом. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Маргарита Мельникова.

По словам специалиста, во время курения в дыхательные пути попадают смолы и продукты горения. В дыме содержатся канцерогены, тяжелые металлы, никотин и угарный газ. Вопреки распространенному мнению, вода в колбе не делает кальянный дым безопасным. Она задерживает только часть крупных частиц, тогда как мелкие опасные соединения проходят через жидкость и попадают в легкие.

При курении кальяна затяжки обычно глубже и продолжительнее, чем при курении сигарет. Поэтому токсичные вещества проникают в альвеолы — мельчайшие структуры легких, через которые происходит газообмен.

Постоянное воздействие горячего дыма и химических веществ раздражает бронхи и вызывает воспаление. Со временем этот процесс может привести к необратимым изменениям в дыхательной системе.

ХОБЛ относится к прогрессирующим заболеваниям. Курение кальяна способно ускорять снижение функции легких, вызывая хроническую одышку, кашель и кислородное голодание органов.

Особенно опасно такое воздействие для людей, у которых уже есть заболевания дыхательных путей, но они пока не знают о своем состоянии. В группе риска находятся люди с бронхиальной астмой, ХОБЛ на ранних стадиях и туберкулезом легких.

Курение кальяна может негативно влиять и на сердечно-сосудистую систему. Особую осторожность следует соблюдать людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инсульт или инфаркт миокарда.

Отдельную опасность представляет использование одного кальяна несколькими людьми. По словам Мельниковой, колба, трубка и шланг создают теплую влажную среду, в которой могут сохраняться микобактерии туберкулеза. Даже индивидуальный пластиковый мундштук не гарантирует защиты при совместном курении. Бактерии могут оставаться внутри элементов устройства, а затем попадать в дыхательные пути следующего человека вместе с аэрозолем.

Дополнительный риск связан с воздействием горячего дыма на реснитчатый эпителий бронхов. В норме эти клетки помогают очищать дыхательные пути от пыли и микроорганизмов. Повреждение защитного механизма делает легкие более уязвимыми перед инфекциями.

Как пояснила эксперт, вероятность заражения возрастает при недостаточной дезинфекции кальянов в общественных заведениях. Поэтому особенно важно учитывать санитарное состояние оборудования, которым пользуются разные посетители.

Курение кальяна не только подвергает организм воздействию токсичных веществ, но и создает дополнительные риски для здоровья при совместном использовании устройства.

Курение вредит вашему здоровью.