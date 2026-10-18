Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
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Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Алексей Самохин
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Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале в MAX. В Санкт-Петербурге последствия атаки зафиксировали сразу в нескольких районах города. Об этом сообщает ТАСС

Губернатор Александр Беглов заявил об атаке на Петербургский нефтяной терминал и объекты гражданской инфраструктуры. На территории терминала произошло возгорание. По предварительным данным, жертв нет.

Что известно о последствиях атаки

В Ленинградской области обломки беспилотников упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. В Низино Ломоносовского района повреждены четыре автомобиля на парковке, возник пожар.

Падение обломков беспилотников на линию электропередачи привело к перебоям с электричеством. Власти продолжают оценивать последствия произошедшего.

В Санкт-Петербурге возгорания на объектах гражданской инфраструктуры зафиксировали в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Сотрудники МЧС устраняют последствия атаки. Оперативный штаб под руководством Беглова координирует действия городских служб.

Пулково ограничил работу

Аэропорт Пулково временно приостановил прием и выпуск самолетов. Пассажиров и сотрудников перевели в безопасные места, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани корректируют расписание вылетов. Пассажиров просят не приезжать заблаговременно, поскольку ограничения могут повлиять на обслуживание рейсов.

Атака на дата-центр VK

Компания VK подтвердила атаку беспилотников на центр обработки данных в Ленинградской области. При этом сервисы продолжают работать в штатном режиме.

В Санкт-Петербурге возможны перебои с мобильным интернетом. Информацию о новых последствиях атаки власти и профильные службы уточняют.

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