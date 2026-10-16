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Новости России

Тело погибшего в египетском отеле 11-летнего ребенка из России не отдают родителям

Анастасия Мериакри
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В Шарм-эш-Шейхе разгорается скандал, связанный с гибелью 11-летнего российского мальчика. По информации Telegram-канала 112, ссылающегося на друга семьи, тело погибшего ребенка до сих пор не передано родителям, а действия администрации пятизвездочного отеля вызывают серьезные вопросы.

Семья из России, включавшая двух детей — 11-летнего мальчика и трехлетнюю девочку, — отдыхала в отеле на популярном египетском курорте. Вечером, после ужина, мальчик качался в гамаке на территории отеля. Внезапно он упал на газон, где находился электрический кабель, проложенный без каких-либо предупреждающих знаков. В результате ребенок получил смертельный удар током. Его друг, пытавшийся оказать помощь, был срочно госпитализирован.

По словам друга семьи, действия администрации отеля выглядят подозрительно. Сразу после инцидента сотрудники отеля демонтировали камеры видеонаблюдения в зоне бассейна, где произошла трагедия. Кроме того, они изначально отказывались вызвать на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Особенно родителей тревожит то, что руководство отеля постоянно меняет свои показания. Сначала им сообщили, что дети якобы сами залезли в трансформаторную будку. Однако через несколько дней представители отеля заявили, что никакого инцидента вообще не было.

Тело мальчика пообещали вернуть родителям только через десять дней. Это вызывает опасения, что за это время администрация отеля может уничтожить все доказательства и скрыть улики.

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