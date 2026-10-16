Павел Малков и Оксана Лут обсудили развитие АПК Рязанской области

16 октября в региональном Правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут, которая прибыла в регион с официальным визитом. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития агропромышленного комплекса области.

В центре внимания участников встречи оказались ход сезонных полевых работ, эффективность действующих мер государственной поддержки аграриев, а также вопросы подготовки квалифицированных кадров для села. Кроме того, стороны обсудили планы дальнейшего развития АПК Рязанской области и промежуточные результаты реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Павел Малков поблагодарил министра и команду федерального ведомства за пристальное внимание к региону и оказываемую поддержку. Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является ключевой отраслью экономики области, а рязанские аграрии демонстрируют высокий профессионализм, несмотря на все внешние трудности.

«Показываем хорошую динамику по всем направлениям. За десять лет производство молока и яиц выросло почти вдвое, мяса – более чем в два раза. В этом году объем сельхозпроизводства увеличился на 4,3%. Выстраиваем единую систему: от генетики и семеноводства, возвращения земель в оборот до выпуска готовой продукции. Обновляем технику и оборудование, внедряем современные технологии, готовим кадры и повышаем качество жизни на селе», — отметил Павел Малков.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула, что Рязанская область является безоговорочно сельскохозяйственным регионом и занимает достойное место на агропромышленной карте страны.

«Прошлый год был особенно ярким для Рязанской области. Регион получил рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур – таких результатов здесь еще не было. Активно развивается и животноводство: отрасль растет из года в год. Эти успехи заметны, и Правительство России также отмечает положительную динамику развития агропромышленного комплекса Рязанской области», — подчеркнула Оксана Лут, пожелав аграриям региона дальнейших успехов и отметив важность их поддержки со стороны Правительства области и лично губернатора.

В рамках рабочей поездки министр сельского хозяйства РФ также наградила лучших работников АПК Рязанской области государственными и ведомственными наградами. Кроме того, Оксана Лут посетила национальный центр «Россия» и ознакомилась с работой ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.