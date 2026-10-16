Пронский суд назначил жителю Новгородской области 200 часов работ за повторную езду в нетрезвом виде

В Рязанской области вынесен приговор по делу о повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения. Пронский районный суд признал 44-летнего жителя Новгородской области виновным и назначил ему наказание.

Согласно материалам дела, подсудимый ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за аналогичные действия. Несмотря на это, он снова сел за руль автомобиля, принадлежащего его знакомому, после употребления алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали это нарушение, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 1 года и 6 месяцев.