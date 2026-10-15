Глава администрации Рязани Борис Ясинский провёл личный приём граждан. Жители обратились к нему с вопросами благоустройства, ремонта дорог и водоотведения. О результатах встреч руководитель городской администрации сообщил в соцсетях.

Жительница улицы Забайкальской попросила привести в порядок дорогу и прилегающую территорию. По её словам, вдоль домов нужно обрезать кустарники и скосить траву на зелёной зоне. Профильные специалисты займутся благоустройством, в том числе установят ограждение.

Ещё одна жалоба касалась дороги на улице Серёжина гора в Дашково-Песочне. Её капитальный ремонт запланировали на 2027 год. Работы уже включили в муниципальную программу развития дорожного хозяйства и улично-дорожной сети.

Жительница улицы Роща рассказала о подтоплении проезжей части. Здесь проложены водоотводные каналы, но они не справляются с нагрузкой, несмотря на регулярную прочистку.

Борис Ясинский поручил специалистам повторно обследовать систему водоотведения и выяснить причины её неудовлетворительной работы. После проверки предстоит принять меры, чтобы наладить отвод воды.