Минздрав России подготовил проекты приказов, которые предусматривают изменения в диспансеризации взрослых и порядке оказания терапевтической помощи. С 1 января 2027 года планируется расширить возможности дистанционного наблюдения за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом, а с 1 марта — дополнить перечень бесплатных обследований. При этом новые медицинские процедуры не станут обязательными для всех пенсионеров: их будут назначать с учётом возраста, состояния здоровья и факторов риска.

Как будут наблюдать за пациентами с гипертонией и диабетом

С 1 января 2027 года Минздрав предлагает обновить порядок оказания медицинской помощи взрослым по профилю «терапия». Один из пунктов проекта касается дистанционного наблюдения за людьми с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Для этого поликлиники смогут использовать медицинские приборы с функцией передачи результатов измерений. Например, пациент будет измерять давление или уровень сахара дома, а показатели поступят в медицинскую информационную систему. Лечащий врач сможет отслеживать изменения и при необходимости корректировать дальнейшую тактику лечения.

Решение о дистанционном наблюдении не будут принимать автоматически для всех людей с соответствующими диагнозами. Необходимость такого контроля определит врач с учётом состояния пациента и медицинских показаний.

Есть и важное ограничение. Проект не обязывает каждую поликлинику закупать тонометры и глюкометры для выдачи пациентам на дом. Поэтому рассчитывать, что с января 2027 года каждый пенсионер с гипертонией или диабетом получит бесплатный прибор, пока нельзя.

Как сообщают профильные издания, документ предусматривает возможность оснащения медицинских организаций таким оборудованием, но не устанавливает безусловную обязанность выдавать его всем пациентам.

Будут ли врачи регулярно приходить к пенсионерам домой

Вокруг изменений в порядке оказания медицинской помощи появились сообщения о введении обязательного патронажа пожилых людей. Однако утверждать, что с 2027 года врачи начнут регулярно посещать всех пенсионеров по месту жительства, неправильно.

Сам по себе возраст не означает, что человеку положены постоянные визиты участкового врача. Посещения на дому связаны с состоянием здоровья, медицинскими показаниями и необходимостью оказания помощи.

Поэтому новые правила не следует трактовать как введение всеобщего домашнего наблюдения за пожилыми россиянами.

Какие обследования добавят в диспансеризацию с 1 марта

Второй проект Минздрава касается профилактических осмотров и диспансеризации взрослых. Его планируют ввести в действие с 1 марта 2027 года. Перечень исследований хотят расширить, чтобы раньше выявлять заболевания лёгких, сердца и сосудов.

Одно из наиболее заметных изменений — низкодозовая компьютерная томография (КТ) лёгких. Её предлагают включить во второй этап диспансеризации для граждан в возрасте от 50 лет при наличии определённых факторов риска. Исследование предусмотрено для людей с индексом курения 20 и более пачка-лет. Учитывается весь стаж курения, даже если человек уже отказался от сигарет.

Если индекс составляет менее 20 пачка-лет, КТ могут назначить продолжающим курить гражданам, у которых родственник первой линии родства болел раком лёгкого.

Низкодозовая КТ позволяет обнаруживать небольшие изменения в лёгочной ткани, которые могут остаться незамеченными при обычном рентгенологическом обследовании. Но пройти её бесплатно всем россиянам старше 50 лет не получится: необходимо соответствовать установленным критериям.

Ещё одно новшество касается ультразвукового исследования брюшной аорты. Его предлагают проводить мужчинам от 65 до 75 лет, которые курят или курили раньше.

Обследование предусмотрено и для пациентов того же возраста, если их родственники первой степени родства страдали аневризмой брюшной аорты.

УЗИ поможет выявить патологическое расширение крупного кровеносного сосуда. Опасность аневризмы заключается в том, что она может долго не давать симптомов, но при разрыве возникает угроза жизни.

Кому назначат обследование сосудов шеи

Изменения затронут и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Это сосуды шеи, которые обеспечивают кровоснабжение головного мозга.

Исследование позволяет оценить состояние сосудистых стенок и кровоток, выявить возможные нарушения.

В проекте Минздрава предусмотрены два основания для такого обследования: наличие артериальной гипертензии либо двух и более факторов сердечно-сосудистого риска.

К последним относятся возраст старше 50 лет, повышенный уровень липидов в крови, курение или употребление никотинсодержащей продукции, а также определённые случаи сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников.

Поэтому утверждение, что с марта 2027 года всем россиянам от 65 до 75 лет обязательно сделают УЗИ сосудов шеи, не соответствует проекту. Направление на исследование будет зависеть от медицинских показаний.

Что важно знать о новых правилах

Оба документа Минздрава предусматривают расширение возможностей медицинской помощи, но пока речь идёт о проектах нормативных актов, а не о безусловно действующих правилах.

Дистанционное наблюдение должно помочь врачам контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями. Дополнительные обследования при диспансеризации позволят выявлять опасные изменения в организме на более ранних стадиях.

При этом ни бесплатные тонометры и глюкометры для всех пенсионеров, ни обязательные домашние визиты врачей, ни КТ лёгких для каждого человека старше 50 лет проекты не гарантируют.

Главное условие новых возможностей — медицинские показания. Возраст сам по себе не даёт права на любое из перечисленных обследований.

О предлагаемых изменениях ранее сообщал канал в Дзене «Юридическая консультация Геннадия Ефремова». Подробности содержатся в проектах приказов Минздрава России.