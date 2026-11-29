Российская база IMEI-номеров заработает 1 марта 2027 года. Попадание смартфона в черный список может грозить владельцу из-за кражи устройства или его использования в противоправных целях. При этом законный хозяин сможет восстановить статус телефона. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам депутата, для исключения устройства из списка запрещенных предусмотрят специальную процедуру. Она позволит владельцу подтвердить свои права и вернуть смартфону прежний статус.

«Будет предусмотрен механизм восстановления статуса устройства, позволяющий законному владельцу урегулировать ситуацию, «обелить» свой телефон», — пояснил Боярский.

Создание единой базы IMEI-номеров предусмотрено законом о дополнительных мерах защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ ранее подписал президент России Владимир Путин.

IMEI — это уникальный 15-значный номер, который присваивают на заводе каждому устройству с поддержкой сотовой связи. Он есть у смартфонов, планшетов и умных часов.

Код позволяет операторам однозначно определить конкретное устройство в своей сети. Изменить заводской IMEI нельзя.