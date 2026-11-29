Госстройнадзор Рязанской области завершил очередную комплексную проверку нового жилищного объекта в региональном центре. Специалисты ведомства оценили качество строительства жилого дома «Разин» на улице Трудовой.

В рамках проверки жилого дома эксперты детально осмотрели все ключевые элементы здания, включая инженерные системы и коммуникации, благоустройство прилегающей территории, состояние фасадов, внутреннюю отделку мест общего пользования.

Одной из основных технических особенностей нового дома стала индивидуальная система отопления. Это решение обеспечивает жильцам комфортное проживание круглый год, независимо от погодных условий и работы централизованных теплосетей. Жители смогут самостоятельно регулировать температуру в своих квартирах, не опасаясь сезонных отключений или аварий на тепловых сетях города.

Кроме того, в доме предусмотрены индивидуальные кладовые в подвале, что значительно упрощает хранение вещей и освобождает пространство в квартирах. Госстройнадзор отметил, что такое планировочное решение особенно удобно для семей с детьми, которым важна организованность и практичность в быту.