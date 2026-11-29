Декабрь традиционно считается временем для обновления внешности перед новогодними праздниками. Однако важно выбрать правильную дату для стрижки, чтобы она не только придала волосам красоту, но и принесла удачу. Астропсихолог Александра Курникова в беседе с 5-tv.ru рассказала, когда лучше всего сменить прическу в декабре 2026 года.

Волосы в астрологии считаются не только украшением, но и проводником энергии, а также индикатором здоровья. Лунная энергетика напрямую влияет на рост, силу и жизненную силу волос. Правильно выбранное время для стрижки или окрашивания может раскрыть внутреннюю красоту, привлечь гармонию и удачу. Неудачный день, напротив, может ослабить волосы и лишить их блеска.

Фазы Луны и их значение

До 8 декабря Луна будет убывающей. Этот период подходит для ухода за волосами, поддержания их формы и аккуратной коррекции. Однако 9 декабря наступает новолуние, которое астропсихолог не рекомендует для серьезных изменений во внешности.

После новолуния начинается фаза растущей Луны, открывающая окно возможностей для смелых экспериментов. Наиболее удачными датами для стрижки станут 11, 13–14 и 20–21 декабря.

24 декабря будет полнолуние — день, когда лучше воздержаться от радикальных перемен. Конец месяца идеально подходит для создания праздничных укладок и окончательной подготовки прически к Новому году.

Денежные стрижки: как привлечь финансовую удачу

Для тех, кто хочет усилить свое материальное благополучие, астропсихолог выделяет две важные даты — 11 и 21 декабря. Каждая из них имеет свою уникальную энергетику.

11 декабря (растущая Луна в Козероге) — это время, связанное с карьерой, профессиональным статусом и достижениями. День идеален для обновления делового образа перед важными переговорами, выступлениями или собеседованиями. Астропсихолог рекомендует выбрать стрижку с четкими линиями и простую укладку, подчеркивающую собранность и уверенность. Она советует подкрепить символическое обновление конкретными действиями, такими как создание новой деловой фотографии, подготовка к переговорам или обсуждение карьерных перспектив.

21 декабря (растущая Луна в Тельце) — этот день символизирует заботу о себе, осознанность и стремление к благополучию. Он идеально подходит для выбора естественных оттенков, качественного ухода и формы, подчеркивающей достоинства внешности. Астропсихолог называет 21 декабря главной датой месяца, объединяющей символы достатка, привлекательности и любви к себе.

Благоприятные дни для преображения

3 декабря (Луна в Весах) — отлично подходит для обновления прически перед свиданиями, фотосессиями или важными встречами. Рекомендуется выбирать формы, подчеркивающие черты лица и сохраняющие естественную красоту.

(Луна в Весах) — отлично подходит для обновления прически перед свиданиями, фотосессиями или важными встречами. Рекомендуется выбирать формы, подчеркивающие черты лица и сохраняющие естественную красоту. 13–14 декабря (Луна в Водолее) — время для смелых экспериментов с асимметрией, необычными силуэтами и яркими цветовыми акцентами. Важно заранее обсудить свои идеи с мастером.

(Луна в Водолее) — время для смелых экспериментов с асимметрией, необычными силуэтами и яркими цветовыми акцентами. Важно заранее обсудить свои идеи с мастером. 20–21 декабря (Луна в Тельце) — это одни из самых удачных дней для стрижки, окрашивания и ухода за волосами.

(Луна в Тельце) — это одни из самых удачных дней для стрижки, окрашивания и ухода за волосами. 27 декабря (Луна во Льве) — подходящий период для создания объемных причесок и выразительных праздничных укладок, которые создадут эффектный образ для новогодних фото.

(Луна во Льве) — подходящий период для создания объемных причесок и выразительных праздничных укладок, которые создадут эффектный образ для новогодних фото. 28–29 декабря — можно подровнять кончики, обновить челку или восстановить форму короткой стрижки. Эти дни идеальны для тех, кто не планирует кардинальных перемен перед праздниками.

Когда стоит отложить эксперименты

4–9 декабря — период, когда лучше воздержаться от поспешных решений, связанных с длиной и цветом волос.

— период, когда лучше воздержаться от поспешных решений, связанных с длиной и цветом волос. 5–6 декабря (Луна в Скорпионе) — особенно осторожный период. Если желание изменить внешность возникло после ссоры или разочарования, лучше перенести визит к парикмахеру.

(Луна в Скорпионе) — особенно осторожный период. Если желание изменить внешность возникло после ссоры или разочарования, лучше перенести визит к парикмахеру. 16–18 декабря — неблагоприятный период. 16-го числа, когда Луна в Рыбах, не рекомендуется сложное окрашивание, а 18-го, когда Луна в Овне, важно не поддаваться импульсивным желаниям резко изменить имидж.

— неблагоприятный период. 16-го числа, когда Луна в Рыбах, не рекомендуется сложное окрашивание, а 18-го, когда Луна в Овне, важно не поддаваться импульсивным желаниям резко изменить имидж. 24 декабря (полнолуние) — лучше отдать предпочтение привычной укладке, а не серьезным переменам.

(полнолуние) — лучше отдать предпочтение привычной укладке, а не серьезным переменам. 25 декабря (Луна в Раке) — астропсихолог советует ограничиться стандартным уходом за волосами.

Нейтральные дни для привычных процедур

Некоторые даты подходят для аккуратной коррекции, но не для масштабного преображения:

1–2 декабря (Луна в Деве) — можно оформить челку, подровнять кончики или восстановить форму каре.

(Луна в Деве) — можно оформить челку, подровнять кончики или восстановить форму каре. 7–8 декабря — лучше посвятить время консультации с парикмахером и планированию будущего образа.

— лучше посвятить время консультации с парикмахером и планированию будущего образа. 10 декабря — допускается небольшое обновление привычной прически.

— допускается небольшое обновление привычной прически. 12 декабря — можно немного изменить силуэт, оформить челку или попробовать другой пробор.

— можно немного изменить силуэт, оформить челку или попробовать другой пробор. 15 декабря — до перехода Луны из Водолея в Рыбы допустимы эксперименты с укладкой, но после этого лучше ограничиться уходовыми процедурами.

— до перехода Луны из Водолея в Рыбы допустимы эксперименты с укладкой, но после этого лучше ограничиться уходовыми процедурами. 17 декабря — подходит для временных изменений, таких как необычная укладка, но укорачивать волосы значительно не стоит.

— подходит для временных изменений, таких как необычная укладка, но укорачивать волосы значительно не стоит. 22–23 декабря — можно освежить привычную форму или сделать легкую укладку.

— можно освежить привычную форму или сделать легкую укладку. 30 декабря — лучше выбрать небольшую коррекцию стрижки, знакомое тонирование или репетицию праздничной прически.

— лучше выбрать небольшую коррекцию стрижки, знакомое тонирование или репетицию праздничной прически. 31 декабря — завершите образ: сделайте локоны, гладкую укладку или добавьте аксессуары для волос.

Как ускорить рост волос

Для тех, кто мечтает о длинных волосах, лунный календарь рекомендует выбирать период растущей Луны (с 9 по 24 декабря). Однако астропсихолог советует учитывать не только фазу Луны, но и знак, в котором находится Луна. Наиболее интересными датами станут 20–21 декабря, когда можно подровнять кончики, обновить форму и одновременно освежить цвет волос.

Если же ваша цель — поддерживать короткую стрижку или челку и реже обращаться к мастеру, в лунной традиции выбирают убывающую Луну. В декабре для такой задачи подойдет начало месяца (особенно 1–3 декабря) для точной коррекции и ровного среза. Еще один подходящий период наступит после полнолуния — с 28 по 30 декабря. Особенно стоит выделить 29-е число, когда убывающая Луна в Деве идеально подойдет для коррекции челки, аккуратной короткой стрижки и оформления четких линий.

Александра Курникова настоятельно рекомендует не откладывать запись к парикмахеру до последних часов перед Новым годом, особенно если планируется сложное окрашивание или заметная смена формы. Лучше выбрать одну из благоприятных дат заранее, чтобы встретить праздник с идеальной прической и без спешки.