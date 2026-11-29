С 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года легковые автомобили (категория M1) и лёгкие грузовики массой до 3,5 тонны (категория N1) обязаны ездить на зимней резине — вне зависимости от региона и наличия снега. Однако получить штраф в 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ можно даже на уже «переобутой» машине: инспекторы проверяют глубину протектора, маркировку покрышек и их сочетание на осях.

Главное правило зимы: за нарушение требований к шинам грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Автомобиль на штрафстоянку за это не забирают, но инспектор вправе выписывать постановление при каждой следующей остановке до устранения нарушения.

За какой износ протектора накажут на зимних шинах

Минимальная допустимая глубина протектора для зимних шин (с маркировкой M+S, M&S или символом снежинки на фоне трёх пиков) составляет 4 миллиметра. Замер проводится в самом изношенном месте беговой дорожки.

Важный нюанс: штраф за протектор менее 4 мм применяется при движении по обледеневшему или заснеженному покрытию. Однако если на покрышке есть сквозные порезы, трещины до корда, грыжи или расслоения, её эксплуатация запрещена на любой дороге и в любую погоду.

Как быстро проверить резину перед выездом:

найдите на дне канавки заводской индикатор износа (резиновую перемычку) — если протектор сравнялся с ним, шину пора менять;

измерьте глубину штангенциркулем или обычной линейкой в нескольких точках по центру и по краям протектора, чтобы не пропустить неравномерный износ.

Можно ли ставить разную резину на оси

Правила дорожного движения жёстко ограничивают комбинирование покрышек. Ошибки чаще всего допускают те, кто докупает одну или две шины взамен повреждённых.

На одной оси запрещено устанавливать шины разного размера, разной конструкции (например, радиальную и диагональную, камерную и бескамерную), новые и восстановленные, а также покрышки с разным рисунком протектора.

запрещено устанавливать шины разного размера, разной конструкции (например, радиальную и диагональную, камерную и бескамерную), новые и восстановленные, а также покрышки с разным рисунком протектора. На разных осях (спереди и сзади) допускаются шины разных марок и с разным рисунком, если они одного сезона. Но есть жёсткое исключение: нельзя сочетать шипованную резину на одной оси и нешипованную («липучку») на другой . Если выбраны шипы, они должны стоять на всех четырёх колёсах.

(спереди и сзади) допускаются шины разных марок и с разным рисунком, если они одного сезона. Но есть жёсткое исключение: . Если выбраны шипы, они должны стоять на всех четырёх колёсах. Запасное колесо: возить в багажнике «запаску» с летней или другой резиной законом не запрещено. Нарушением считается только её установка на ось для повседневной езды.

Какие ещё правила и дедлайны действуют для водителей в декабре

Кроме проверки шин, в начале зимы водителям стоит проконтролировать два важных срока, пропуск которых обойдётся заметно дороже 500 рублей.

Уплата транспортного налога — до 1 декабря. Это последний день, чтобы внести платёж без санкций. Уже со 2 декабря неоплаченная сумма превращается в задолженность, и на неё ежедневно начинают начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ.

Это последний день, чтобы внести платёж без санкций. Уже со 2 декабря неоплаченная сумма превращается в задолженность, и на неё ежедневно начинают начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ. Замена водительских прав без автопродления. Автоматическое продление удостоверений на три года действовало только для документов, срок которых истекал до конца 2025 года. Права, заканчивающиеся в 2026 году, нужно менять в обычном порядке. Езда с просроченным удостоверением приравнивается к управлению без прав: штраф от 5 000 до 15 000 рублей, отстранение от руля и отправка машины на штрафстоянку.

Как оспорить штраф за резину, если вы не согласны

Если инспектор выписал постановление, но вы уверены, что глубина протектора соответствует норме (например, замер проводился «на глаз», без прибора), зафиксируйте показания линейки или штангенциркуля на фото и видео прямо на месте и укажите несогласие в протоколе.

Обжаловать постановление можно в течение 10 суток с момента получения его копии — через руководителя подразделения ГАИ, районный суд или портал «Госуслуги».