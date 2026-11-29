В ночь на 29 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1 017 украинских беспилотников самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны России. Более половины от этого числа — 542 аппарата — направлялись в сторону Московского региона, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

Сколько беспилотников сбили на подлёте к Москве

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, атака на столичном направлении продолжалась 14 часов — с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября. Большую часть из 542 дронов силы ПВО Минобороны нейтрализовали на дальних подступах, еще 105 беспилотников были уничтожены непосредственно на подлёте к Москве.

Показатель Количество БПЛА Период и источник Всего перехвачено и уничтожено 1 017 За прошедшую ночь (Минобороны России) Летело в сторону Московского региона 542 С 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября (мэр Москвы Сергей Собянин) Уничтожено на подлёте к Москве 105 С 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября (мэр Москвы Сергей Собянин)

Какие регионы попали под удар

Минобороны России перечислило 20 субъектов и территорий, над которыми работали дежурные силы ПВО, без разбивки по количеству сбитых дронов в каждом из них: