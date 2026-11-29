В ночь на 29 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1 017 украинских беспилотников самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны России. Более половины от этого числа — 542 аппарата — направлялись в сторону Московского региона, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.
Сколько беспилотников сбили на подлёте к Москве
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, атака на столичном направлении продолжалась 14 часов — с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября. Большую часть из 542 дронов силы ПВО Минобороны нейтрализовали на дальних подступах, еще 105 беспилотников были уничтожены непосредственно на подлёте к Москве.
|Показатель
|Количество БПЛА
|Период и источник
|Всего перехвачено и уничтожено
|1 017
|За прошедшую ночь (Минобороны России)
|Летело в сторону Московского региона
|542
|С 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября (мэр Москвы Сергей Собянин)
|Уничтожено на подлёте к Москве
|105
|С 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября (мэр Москвы Сергей Собянин)
Какие регионы попали под удар
Минобороны России перечислило 20 субъектов и территорий, над которыми работали дежурные силы ПВО, без разбивки по количеству сбитых дронов в каждом из них:
- Центральный федеральный округ: Московский регион, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
- Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
- Южный федеральный округ: Республика Крым, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.