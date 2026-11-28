Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова (Игнатова) ответила на один из самых частых вопросов подписчиков — почему она почти всегда берет маленького сына Мишу с собой. По словам спортсменки, никаких скрытых причин или особых обстоятельств за этим нет: ей просто не хочется расставаться с ребенком.

О том, как растет мальчик и почему он стал её постоянным спутником, фигуристка рассказала в своём канале.

Новая «суперспособность» Миши

В свежей публикации Трусова призналась, что давно не делилась новостями о сыне, и решила исправить это. Главным поводом стал новый навык, который освоил малыш.

Мальчик научился показывать, где у людей находятся носик и глазки. Как с иронией отметила фигуристка, теперь ребенок активно «тренируется» на всех, кто оказывается рядом.

«Он научился показывать, где у кого носик и глазки, так что теперь постоянно применяет свою новую суперспособность на всех, кто подвернется под руку», — написала Трусова.

«А вы думали, будут страшные секреты?»

Вслед за семейными новостями спортсменка решила закрыть тему, которую регулярно обсуждают в комментариях. Поклонники часто интересуются, почему Миша сопровождает маму практически на всех выездах и мероприятиях.

Ответ оказался максимально простым:

«Пользуясь случаем, отвечу на о-о-очень частый вопрос, почему Миша всегда со мной — без него не так прикольно. А вы думали, тут будут какие-то страшные секреты?» — добавила фигуристка.

Уроженка Рязани Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов поженились в августе 2024 года, у пары родился сын Михаил. Несмотря на заботы о ребенке, спортсменка довольно быстро вернулась к активной жизни и рабочим проектам. Более того, она снова вернулась в профессиональный спорт.