В Рязанской области стартовала реорганизация системы среднего профессионального образования. По решению регионального правительства, три техникума из разных муниципалитетов присоединятся к Рязанскому колледжу имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова в поселке Варские.

Центральным учреждением для объединения стал Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова (ОГБПОУ «РКК»). К нему в качестве структурных подразделений присоединят три техникума: Михайловский техникум имени А. Мерзлова, Шацкий агротехнологический техникум и Шиловский агротехнологический техникум.

Реорганизация будет проведена в форме присоединения, при которой Рязанский колледж станет правопреемником всех трех учреждений. Основные цели и направления деятельности каждого техникума будут сохранены.

В региональном правительстве подчеркнули, что главная цель объединения — повышение эффективности использования ресурсов учебных заведений. Оптимизация позволит сократить административные расходы, унифицировать методическую работу и создать более мощную учебно-материальную базу для подготовки квалифицированных специалистов.

Для Рязанского колледжа имени Н.Н. Комарова это уже не первая масштабная реорганизация. В 2020 году к нему был присоединен Старожиловский агротехнический техникум.