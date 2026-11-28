В Рязани индивидуальный предприниматель более полугода не выплачивал заработную плату мужчине. Прокуратура Железнодорожного района провела проверку, в результате суд обязан возместить работнику задолженность в размере 120 тысяч рублей.

Основанием для вмешательства прокуратуры стало обращение пострадавшего, чьи права были нарушены. Проверка выявила серьезные нарушения трудового законодательства со стороны предпринимателя.

Мужчина фактически работал на ИП с начала 2025 года, но официальные трудовые отношения между ними не были оформлены. Кроме того, работодатель не выплачивал зарплату сотруднику более шести месяцев, что привело к образованию значительной задолженности.

Прокурор Железнодорожного района направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по зарплате и компенсации морального вреда.