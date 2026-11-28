Автобусные маршруты №85 и №99, проходящие через микрорайон Агропром в Рязани, будут переведены на регулируемый тариф. Изменения вступят в силу уже с середины января 2027 года, об этом сообщил губернатор Павел Малков в ходе прямой линии с жителями региона.

Одной из главных проблем, с которой сталкивались пассажиры на данных направлениях, было отсутствие стабильного движения транспорта в поздние часы. Переход на регулируемый тариф позволит властям контролировать работу автобусов.

По словам главы региона, в новых контрактах с перевозчиками будет детально прописано расписание, которое в обязательном порядке включает вечерние рейсы. При этом перевозчик будет нести полную ответственность за соблюдение графика.

В ходе общения с жителями губернатор также затронул тему, которая часто вызывает вопросы у пассажиров: периодические сбои в работе мобильных приложений для отслеживания транспорта и электронных табло на остановках.

Павел Малков разъяснил, что исчезновение автобусов с радаров сервисов не связано с техническими неисправностями самой системы или уходом машин с линии. Причиной является работа средств радиоэлектронной борьбы, которые в целях защиты неба над регионом создают помехи для навигационных систем. Из-за этого сигнал ГЛОНАСС иногда временно теряется, и трекер не может передать точные координаты автобуса на сервер.

Глава региона подчеркнул, что временные неудобства с мониторингом транспорта являются вынужденной мерой, продиктованной текущими реалиями.