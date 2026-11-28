Рязанская область в период с 2028 по 2030 год дополнительно получит более 1,1 миллиарда рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры. Средства будут направлены на создание и реконструкцию подъездных путей к строящемуся новому мосту через реку Оку.

О выделении средств сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, регион успешно прошел конкурсный отбор профильных проектов, и Федеральная комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила соответствующие лимиты.

Финансирование будет осуществлено за счет казначейских инфраструктурных кредитов.

«Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам по инициативе нашего Президента В.В. Путина. Это целевые льготные бюджетные займы для реализации проектов развития в субъектах РФ. Регионы используют эти деньги для создания и модернизации инфраструктуры, в том числе строительства дорог», – сказал Андрей Макаров.

Общая сумма выделенного финансирования составит 1 млрд 127 млн рублей. За счет этих средств планируется сделать первый этап реконструкции подъездных путей к новому мосту через Оку. В частности, реконструкцию автомобильной дороги на ул. Большая в Рязани, стоимостью 750 млн рублей, а также участка автодороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово в Рязанском округе, стоимостью 377 млн рублей.

Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе взяты беспрецедентные темпы обновления дорог благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».