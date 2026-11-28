Рождественский пост должен быть временем духовного роста, а не простого соблюдения пищевых запретов. Главное для православных христиан — любовь к Богу и ближнему, а не количество исключённых из рациона продуктов. Об этом рассказал изданию «Абзац» иеромонах Макарий (Маркиш).

По словам священника, начинать духовную жизнь с жёстких ограничений неправильно. В христианстве важнее внутреннее состояние человека и его поступки, чем формальное следование правилам.

Макарий сравнил пост с созданием семьи. В её основе лежат взаимная любовь, самоотверженность и радость. Из этих чувств уже вырастают определённые ограничения и обязательства, которые человек принимает осознанно.

Священник подчеркнул, что отказ от определённых продуктов сам по себе не гарантирует духовной пользы. Гораздо важнее понимать смысл поста и стремиться жить в соответствии с христианскими ценностями.

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится 40 дней — до 6 января 2027 года. В этот период верующие традиционно отказываются от мяса, птицы, молочных продуктов и яиц. Строгость поста зависит от дня недели.

Ранее настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука объяснил 7инфо важное значение Рождественского поста в рубрике «Батюшка подскажет».

Священник рассказал, что всякий великий праздник предваряет подготовка к нему. Чтобы оказаться на уровне высокого духовного торжества, надо пройти духовную подготовку. И речь идёт не только о пищевых ограничениях. Пост — это ещё и усугубление молитвы, отказ от суетных, а порой и греховных занятий.