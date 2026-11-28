В Рязани 28 ноября временно прекращена подача отопления в ряд многоквартирных домов. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ на участке тепловой сети в районе дома № 53 по улице Свободы.

В зону ограничения теплоснабжения попали жилые здания, расположенные по следующим адресам: ул. Свободы, д. 49, 51, 53, 53а, 53б.

Коммунальные службы планируют завершить восстановительные работы и возобновить подачу тепла потребителям ориентировочно к 16:00 28 ноября. Специалисты предупреждают, что в ходе ремонта перечень затронутых адресов может незначительно корректироваться.

Если у вас остались вопросы или необходима уточняющая информация по графику проведения работ, вы можете обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 55-05-86.