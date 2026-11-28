В Рязанской области появился новый цифровой помощник, сообщает региональное министерство транспорта. Чат-бот «Кот Рязанский», который запустили в национальном мессенджере MAX, объединил в себе все основные транспортные сервисы области.

Как отметили в ведомстве, все обращения, поступившие во время прямой линии губернатора Павла Малкова, уже взяты в работу. Одними из самых острых и обсуждаемых тем традиционно остаются состояние дорожной сети и качество работы общественного транспорта. Чтобы сделать передвижение по области более комфортным и предсказуемым, власти внедрили удобный инструмент для оперативного получения актуальной информации.

Функционал виртуального помощника охватывает ключевые потребности пассажиров. С его помощью пользователи могут:

отслеживать время прибытия автобусов и троллейбусов, а также изучать маршруты и ближайшие остановки;

проверять актуальное расписание движения электричек;

получать справочную информацию о работе водного транспорта;

оперативно узнать, куда эвакуировали автомобиль, и получить точный адрес специализированной стоянки.

Все сервисы собраны в едином меню. Пользователю не нужно искать информацию на разных сайтах или скачивать множество приложений — достаточно выбрать нужный раздел в диалоге с ботом и получить ответ.

Найти «Кота Рязанского» можно по ссылке: https://max.ru/kot_ryazanskiy_bot.