Жители Рязани, чье жилье пострадало от падения обломков беспилотников 5 ноября, получат единовременные выплаты на восстановление квартир. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что процесс оформления компенсации будет упрощен, чтобы избежать бюрократических сложностей.

По информации главы региона, специальная комиссия уже завершила работу. Эксперты совместно с владельцами квартир зафиксировали все повреждения, включая разбитые окна и стекла.

Граждане могут начать восстановительные работы без ожидания завершения всех бюрократических процедур. Те, чьи квартиры были осмотрены комиссией, могут заменить окна самостоятельно и затем обратиться за возмещением затрат. Глава администрации Рязани Борис Ясинский подписал соответствующий нормативно-правовой акт.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, размер единовременной выплаты зависит от средней стоимости квадратного метра жилья и общей площади поврежденного помещения.

Губернатор поручил администрации сделать процесс получения выплат максимально удобным и быстрым для жителей.

«Мы договаривались, что в течение недели свяжутся с собственниками квартир и подробно им расскажут, куда приходить, как получить эту выплату. Соответственно, постараемся сделать это эффективно, чтобы люди не собирали какие-то справки, не стояли в очередях и так далее. На это администрацию прошу обратить особое внимание», — подчеркнул Малков.

5 ноября Рязанская область подверглась массовой атакой беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков в областном центре произошли локальные возгорания и повреждения жилых домов.