Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Ночь 5 ноября в Рязанской области оказалась крайне беспокойной. Областной центр и его окраины попали под массированный налёт дронов ВСУ. Редакция 7инфо собрала самую важную информацию об атаке, её последствиях, реакции властей, а также все официальные заявления по сложившейся ситуации.

Почему 5 ноября в Рязани включили сирены

В 01:29 5 ноября в Рязанской области объявили угрозу налёта беспилотников ВСУ. Соответствующую информацию распространила среди жителей система РСЧС.

В 03:14 был подан сигнал о воздушной тревоге. Сработали системы оповещения, рязанцы проснулись от звука сирен. Это означало, что Рязанская область оказалась под массированным налётом дронов ВСУ.

Сколько длилась атака ВСУ на Рязань

Громкие звуки, характерные для работы ПВО, а также звуки сирены рязанцы слышали несколько часов. Сигнал «отбой воздушной тревоги» РСЧС подала в 05:15. При этом угроза налёта БПЛА сохранялась.

В 05:55 прозвучал отбой беспилотной опасности.

Последствия атаки ВСУ на Рязань 5 ноября: что известно

Официально о последствиях массированного налёта дронов на Рязанскую область сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, есть целый ряд повреждений. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. В школе №58 выбиты стёкла, там пришлось отменить занятия.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь. На местах работают оперативные службы.

— Оцениваем ущерб, — заявил глава региона.

Почему после атаки 5 ноября в Рязани нет света

Ещё одним последствием массированного налёта стало повреждение линий электропередач. Это также официально подтвердил глава региона.

— Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением… Уже занимаемся восстановлением электроснабжения, — отметил губернатор.

Чуть позже в РГРЭС сообщили, что электроснабжение в Московском районе Рязани восстановили после аварии.

Что важно знать после атаки дронов ВСУ 5 ноября на Рязань

Губернатор Павел Малков призвал рязанцев ограничить передвижения по городу. В случае, если вы заметили обломки, не подходите к ним и не трогайте. Они могут содержать взрывчатые вещества.

О находке стоит сообщить в экстренные службы 112.

Категорически запрещено фотографировать, снимать на видео и выкладывать в сеть работу ПВО, траектории полётов дронов и последствия атак.

Вы публикуете такие фото и видео — враг получает необходимые для корректировки ударов данные. Кроме того, полученные через Сеть кадры он может использовать для информационных провокаций, изготовления фейков и планирования вбросов.

Съёмка и распространение кадров атак в Рязанской области преследуется по закону. Предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. В некоторых случаях подобные действия могут попасть под уголовную статью.