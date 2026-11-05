В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Ночью 5 ноября в Рязани сработали системы оповещения. Сирены взвыли в 03:14, в этот же момент РСЧС подала сигнал воздушной тревоги.

Если вы услышали сигнал системы оповещения, сохраняйте спокойствие. Если вы находитесь на улице, необходимо зайти в ближайшее помещение.

Если вы в помещении, укройтесь в наиболее безопасном месте. Опаснее всего – рядом с окнами, опасность представляют обломки стекла. Лучший выбор — прихожая, туалет или ванная

Во время налёта БПЛА не стоит подходить к окну или выходить на улицу, чтобы запечатлеть происходящее. Съёмка работы ПВО, пролёта дронов и последствий атак преследуется по закону.