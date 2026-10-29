Индийский пророк Абигья Ананд предсказал «чёрный ноябрь» и призвал запастись водой и наличкой

Прогноз индийского пророка взбудоражил соцсети. Он прославился как предвестник пандемии коронавируса. И вот из Индии снова приходят скверные предупреждения.

Астролог Абигья Ананд предупредил о надвигающемся «чёрном ноябре». Индиец пугает: в следующем месяце человечество столкнётся с чередой больших бед. Якобы, стоит срочно запастись водой и наличкой, пишет издание «Царьград».

Кто такой Абигья Ананд

Абигья Ананд выбивается из образа, который обычно возникает при слове «пророк». Вместо убелённого сединами мудреца — двадцатилетний парнишка. Он с малых лет ведёт бурную медийную деятельность.

Мальчик не сам так разрекламировал себя. Как часто бывает с детьми-«провидцами», за его спиной стоят предприимчивые родственники. Они сделали из парня настоящий бренд. Абигья Ананд «специализируется» на ведической астрологии и предсказывает будущее по звёздам.

Сам метод не выдерживает никакой критики. Однако у юного звездочёта есть беспроигрышная тактика. Чуть ли не каждый день он выдаёт множество пророчеств на самые разные темы. В полном соответствии с теорией вероятности пусть небольшая часть, но сбудется даже частично.

Именно такие «пророчества» близкие Ананда и его фанаты тут же начинают усиленно пиарить. Как доказательство его прозорливости. А огромное количество несбывшихся пророчеств просто забывается.

Как он стал знаменитым

Мировую известность Ананд получил после 2019 года. Тогда он таким образом предсказал пандемию ковида. 22 августа 2019 года тогда ещё 14-летний астролог опубликовал на YouTube ролик. Он назывался «Серьёзная опасность для мира с ноября 2019 по апрель 2020 года».

Такие грозные предупреждения он выдавал исправно. На прежние просто не обращали внимания.

В том ролике Ананд заявлял, что миру грозит широкий спектр опасностей. Были названы глобальная эпидемия опасной болезни, серьёзные проблемы в авиации, тяжёлый кризис и рост напряжённости между странами. А также экономические потрясения.

Если вдуматься, половина из этого — постоянные мировые беды. Так что предсказывать их несложно. Однако расплывчатое описание «эпидемии» многие восприняли как точное предсказание пандемии ковида. Это сделало Ананда известным прорицателем.

Что он предсказывает сейчас

Ананд регулярно пугает подписчиков приближением плохих времён. Недавно соцсети сильно взбудоражил его новый прогноз.

Список угроз, якобы надвигающихся на человечество, крайне широк. Это сбои электронных систем, нехватка питьевой воды и еды. И, конечно, некая эпидемия болезни. В общем, хоть что-то да должно «выстрелить».

Всё это — в рамках «чёрного ноября», который пророчит индиец. Мол, конец этого года будет особенно тяжёлым.

Почему? В интерпретации астролога всё просто. Дескать, Сатурн оказался в таком положении, что оказывает негативное влияние на мир и проводит «кармические уроки».

Сбои, вода и наличка

Индийский пророк стращает: нас ждут сбои платёжных систем, привычных порталов и систем доставки. Логистика будет страдать. А расплатиться картой будет практически невозможно. Поэтому Ананд советует запасаться наличкой.

Ну а заодно едой и водой. В долгосрочной перспективе, пугает индиец, изменение климата приведёт к нехватке воды. А мощные засухи — к нехватке продовольствия.

Индийский астролог грозит миру «великим переселением». Гонимые голодом и наводнениями люди будут искать другое место обитания, покидая свои родины.

Почему это не безобидно

Впору улыбнуться и махнуть рукой. Но на деле подобные «пророчества» не так уж безобидны.

Совсем не зря они в таком количестве циркулируют в общественном пространстве и своего читателя неизменно находят. Это часть технологии воздействия на умы. Так что к любым таким «новостям» стоит относиться максимально критично.