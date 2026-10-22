Прощание с Владимиром Хоминцом, фото 7инфо
Общество

В Рязани прощаются с погибшим в автокатастрофе замминистра здравоохранения Владимиром Хоминцом

Валерия Мединская
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22 октября в Рязани провожают в последний путь заместителя министра здравоохранения Владимира Хоминца. 20 октября он погиб в автокатастрофе под Рязанью.

Церемония прощания проходит в Иоанно-Кронштадском храме на улице Татарской. Туда приехали близкие, коллеги, товарищи Владимира Хоминца. Сначала состоялась гражданская панихида, затем священник совершил чин отпевания.

Замглавы регионального Минздрава хоронят в закрытом гробу. Присутствуют на церемонии его ближайшие родственники – жена и сын.

— С ним я была замужем. По-настоящему за мужем, понимаете. Настоящий человек. Когда я ему говорила, что он устал и нужно бы отдохнуть, он говорил, что любит свою работу и не умеет по-другому, — вспоминает Владимира Хоминца его супруга.

О неравнодушии, высокой самоотдаче и трудоспособности замглавы Минздрава говорили и другие участники церемонии прощания. Похоронят чиновника на Новом кладбище в Сысоеве.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе в Захаровском округе, недалеко от села Плахино. Подробности аварии рассказали в сообщении УМВД Рязанской области. По данным полиции, легковой автомобиль на 552-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

— результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузового транспорта с полученными травмами был госпитализирован в профильное медицинское учреждение, — сообщили правоохранители.

РЕН ТВ сообщил, что Хоминец был за рулём автомобиля Audi Q7. По предварительной версии, он выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Sitrak. После столкновения машины загорелись.

В соцсетях появились кадры с места происшествия.

В системе здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец работал с 2017 года. Первый зампред регионального правительства Денис Боков на церемонии прощания отметил:

— Его профессионализм и компетенции, человеческие качества очень сильно помогли, когда система здравоохранения области переживала непростые времена.

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