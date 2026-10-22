График апокалипсиса по дням: до предсказанной даты конца света — меньше месяца

Человечество должно погибнуть в пятницу, 13 ноября 2026 года. Такой прогноз в 1960 году опубликовал научный журнал Science. Учёные считали, что причиной катастрофы станет перенаселение. Однако события последних десятилетий показывают: человечество сталкивается с совсем другими вызовами.

Какие сценарии конца света называют эксперты, как могут погубить нашу планету астероиды, супервулканы и ИИ? Как готовиться к вызовам? В самых громких пророчествах о конце света разобрались журналисты News.ru.

Астероиды: угроза более чем реальна

Директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев рассказал: в ближайшее время на Землю действительно может упасть астероид. Небесные тела диаметром в метр почти каждый день входят в атмосферу нашей планеты. По приблизительным оценкам, большие астероиды падают примерно раз в столетие.

Например, Тунгусский метеорит рухнул в 1908 году в бассейне реки Тунгуски в районе нынешнего Красноярского края. Его диаметр — около 75 метров. Официально данных о жертвах нет. Но, по данным современных учёных, пострадали около 30 человек, из них погибли не менее трёх.

Астрономы ведут наблюдения за всеми доступными небесными телами. Но не все легко обнаружить, продолжил Зайцев. К примеру, Челябинский метеорит диаметром от 17 до 20 метров в 2013 году летел со стороны Солнца. Поэтому его было сложно определить.

«Астероид может упасть во время нашего разговора, — предупредил астроном. — При этом неясно, будет ли уничтожено всё человечество полностью».

Небесные тела диаметром в километр и больше падают раз в тысячелетие. Но последствия могут быть катастрофическими, пояснил астроном. Так, десятикилометровый астероид Чиксулуб рухнул на нашу планету около 66 миллионов лет назад. В результате катастрофы погибло около трёх четвертей всех видов на Земле, включая всех динозавров.

Спутники и космический мусор

Наша планета нуждается в защите от столкновений десятков и сотен спутников в космосе, заявил футуролог Данила Медведев. По его словам, этот вариант развития событий кажется более вероятным. Особенно если боевые действия между странами будут вестись в космосе.

«Сейчас все наловчились запускать низкоорбитальные спутники. Только у миллиардера Илона Маска их 15 тысяч. Если они столкнутся, то произойдёт цепная реакция, пропадут GPS и спутниковый интернет», — заверил он.

Когда проснётся супервулкан

Предсказать глобальную катастрофу практически невозможно, считает президент Ассоциации «Протоистория» Николай Субботин. Именно поэтому научное сообщество следит за поведением Йеллоустонского супервулкана. Это гигантская вулканическая впадина в северо-западном углу штата Вайоминг в США.

«Его пробуждение может быть губительным для нашей планеты», — отметил собеседник.

По его словам, прогнозировать конец света нельзя. Это может случиться, если, к примеру, астероид Апофис диаметром в 320–350 метров изменит орбиту. Его прохождение рядом с Землёй прогнозируется в 2029–2036 годах.

Пока расчёты NASA исключают вероятность его столкновения с Землёй. Но, по мнению некоторых экспертов, если он упадёт на сушу, может сформироваться воронка диаметром шесть километров. Вся инфраструктура в радиусе десятков километров от эпицентра будет уничтожена.

Прогноз провидицы о конце света

Экстрасенс Аделина Панина уверена: никакого конца света в конце 2026 года не будет. Но ноябрь может стать «точкой перехода на новый уровень».

«Мы переходим на новый уровень жизни, времени, информации, энергии, в состояние, где каждый станет самостоятельным, сильным, харизматичным. Могут случиться невероятные события, прилёты небесных тел из космоса, сильные магнитные бури», — сказала она.

Будет ли конец света в 2026 году

Человечество любит регулярно назначать конец света. И так же любит его отменять. 21 декабря 2012 года должен был произойти конец 13-го бактуна календаря майя. Это не просто отрезок времени, а целый цикл, который древние майя использовали для фиксации очень далёких событий. Предсказывали глобальную катастрофу или, по другой версии, колонизацию Земли пришельцами.

Голливуд снял фильм. В Бразилии построили приют для выживших. А в австралийском городке Квилпи ждали наплыва туристов в «безопасную зону». В итоге не случилось ничего. Потомки майя объяснили: дата означала всего лишь начало нового цикла. Календарь просто перевернулся на следующую страницу.

12–13 октября 2026 года должен был состояться ещё один конец света. На этот раз по версии южноафриканского пастора Джошуа Млакелы. Он утверждал, что Бог в видениях открыл ему точную дату «вознесения». В соцсетях это немедленно превратилось в ожидание полного апокалипсиса. Дата наступила, и ничего не произошло.

Млакела ошибался и до этого: сначала в сентябре, потом в октябре 2025 года. Ещё до первой даты часть его последователей, поверив пророчеству, продали дома и машины. А когда обещанного вознесения не случилось, остались ни с чем. Пастор объяснил, что «Бог отсрочил Судный день, чтобы дать людям время на покаяние».

За всю историю человечества было предсказано не менее сотни концов света. Но пока ни один не сбылся.