«Коммунальная» осень наступает в Центральной России, но до «автомобильной» зимы ещё далеко

В предстоящую неделю с 19 по 25 октября погода, несмотря на похолодание, будет соответствовать статусу «позднего» бабьего лета. Об этом сообщил в своём блоге метеоролог Евгений Тишковец.

Почему погода изменится

Причиной метеоперемен станет блокирующий антициклон скандинавского происхождения, характерный для октября. За эту неделю он преодолеет почти 3000 км — от норвежских фьордов до северо-казахстанских степей.

В столичном регионе, как и на большей части Русской равнины, установится малооблачная погода. Атмосферное давление будет аномально высоким, его пик придётся на вторник. Тогда в Москве барометры покажут 768 мм рт. ст.

До рекорда 1987 года не хватит полутора единиц, обращает внимание Тишковец. По его словам, гипертоникам стоит быть внимательнее, так как у них может наблюдаться дальнейшее повышение артериального давления.

Что ждёт в начале недели

В ночь на понедельник и под утро из-за повышенной облачности на термометрах оказалось не ниже +5…+8. Днём, на фоне усиления скандинавского максимума, распогодится. Ожидается до +8…+11.

Со вторника начнётся «коммунальная» осень. Отопление жилых помещений станет уместным. В условиях ясного неба температурная амплитуда существенно возрастёт. В сумерках воздух остынет до околонулевых значений. Вероятны слабые заморозки. А днём столбики термометров снова попытаются штурмовать 10-градусную высоту. Поэтому о наступлении так называемой «автомобильной» зимы пока говорить не приходится.

Погода до конца недели

До конца недели сохранится сухая погода. Количество солнечных часов за семидневку будет сопоставимо с месячным нормативом в 78 часов.

По ночам, в условиях радиационного охлаждения и слабого восточного ветра, будет довольно свежо, от 0 до +5. Это может вызвать раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Появятся сухость в горле, кашель и дискомфорт в носу

В дневные часы воздух сумеет прогреваться от +8 до +13. Это на несколько градусов выше многолетней нормы. По сравнению с осенней хандрой такая погода будет благоприятно влиять на настроение и жизненный тонус. Одеваться Евгений Тишковец советует многослойно.

Когда закончится «золотая» осень

Фактическая погода отстаёт от климатического календаря примерно на две недели. А значит, «золотая» осень, несмотря на минувший Покров, продолжится до конца месяца. Эстафету осени «глубокой» она передаст только в начале ноября. Хотя по климату там должно стартовать уже предзимье.

Так что позднее бабье лето рано или поздно растеряет свой «темперамент», но ещё побалует жителей Центральной России погодой «миллион на миллион».