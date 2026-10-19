Определены команды, которые сыграют в финале сезона Официальной Рязанской лиги КВН

В воскресенье, 18 октября, Официальная Рязанская лига МС КВН провела полуфинальные игры сезона 2026. Были определены команды, которые в финальной игре поборются за чемпионство.

Традиционно игры прошли в Рязанском дворце молодёжи, традиционно — при полном зале. Попасть на полуфинал зрители могли совершенно бесплатно. Студенты получили пригласительные в профкомах и студклубах своих вузов и ссузов, 10 входных билетов сетевое издание 7инфо разыграло среди подписчиков. Также пригласительные рязанцы могли «поймать» на портале «Кассы.ру».

В полуфинале командам предстояло сыграть конкурсы «Приветствие», «Разминка», а также показать музыкальный номер. География полуфиналистов впечатляет. На сцене блистали команды из Воронежа, Скадовска, Котовска, Тулы. И, конечно же, порадовали зрителей земляки — четыре команды из Рязани.

О том, чем удивляли и как шутили квнщики, «7инфо» расскажет чуть позже. Большой репортаж опубликуем на нашем сайте в ближайшие дни, следите за новостями. А пока расскажем, какие команды получили путёвки в финал сезона 2026:

« А кто хороший?», г. Воронеж

«Рука в синице», г. Скадовск

«Собаки Павлова», РязГМУ (г. Рязань)

«Сергеевны», академия ФСИН (г. Рязань)

Кроме того, по решению членов жюри, в финал прошла команда из РГРТУ имени В. Ф. Уткина «ЧСВ» (г. Рязань).

Уже известны первые подробности проведения финала Официальной Рязанской лиги. Всех любителей КВН лига приглашает на грандиозное событие в начале декабря. О том, как получить билеты и где и когда пройдёт финал, расскажем в ближайшее время. Но одно известно точно — вас ждёт масштабное шоу, много шуток и музыки.

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