Определены команды, которые сыграют в финале сезона Официальной Рязанской лиги КВН

В воскресенье, 18 октября, Официальная Рязанская лига МС КВН провела полуфинальные игры сезона 2026. Были определены команды, которые в финальной игре поборются за чемпионство.
Традиционно игры прошли в Рязанском дворце молодёжи, традиционно — при полном зале. Попасть на полуфинал зрители могли совершенно бесплатно. Студенты получили пригласительные в профкомах и студклубах своих вузов и ссузов, 10 входных билетов сетевое издание 7инфо разыграло среди подписчиков. Также пригласительные рязанцы могли «поймать» на портале «Кассы.ру».
В полуфинале командам предстояло сыграть конкурсы «Приветствие», «Разминка», а также показать музыкальный номер. География полуфиналистов впечатляет. На сцене блистали команды из Воронежа, Скадовска, Котовска, Тулы. И, конечно же, порадовали зрителей земляки — четыре команды из Рязани.
О том, чем удивляли и как шутили квнщики, «7инфо» расскажет чуть позже. Большой репортаж опубликуем на нашем сайте в ближайшие дни, следите за новостями. А пока расскажем, какие команды получили путёвки в финал сезона 2026:
- «А кто хороший?», г. Воронеж
- «Рука в синице», г. Скадовск
- «Собаки Павлова», РязГМУ (г. Рязань)
- «Сергеевны», академия ФСИН (г. Рязань)
Кроме того, по решению членов жюри, в финал прошла команда из РГРТУ имени В. Ф. Уткина «ЧСВ» (г. Рязань).
Уже известны первые подробности проведения финала Официальной Рязанской лиги. Всех любителей КВН лига приглашает на грандиозное событие в начале декабря. О том, как получить билеты и где и когда пройдёт финал, расскажем в ближайшее время. Но одно известно точно — вас ждёт масштабное шоу, много шуток и музыки.
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