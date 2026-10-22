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Новости России

Пациентка отсудила у клиники деньги за рассказ в соцсетях о ее лечении

Никита Рязанцев
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В Москве пациентке удалось отсудить у медицинского центра деньги за разбор ее операции на лице в социальных сетях с использованием личных фото, сообщило РИА Новости.

Выяснилось, что клиника опубликовала подобный рассказ о диагнозе и методах лечения женщины на своей страничке. Москвичка, узнав об этом, посчитала, что ее выставили в неприглядном виде. При этом ее возмутило, что врачи не запросили у нее разрешение на использование и распространение изображений.

Пациентка решила подать иск с требованием взыскать пять миллионов рублей с больницы и еще три миллиона — с лечащего врача.

«Суд в Москве согласился с тем, что отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных от пациентки получено не было, но удовлетворил иск лишь частично», — говорится в материале.

В итоге в пользу пациентки, недовольной действиями клиники, взыскали 40 тысяч рублей.

Кроме того, Мосгорсуд возложил на медицинское учреждение уплату госпошлины и нотариальных расходов на сумму менее 20 тысяч.

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