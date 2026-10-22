Улицы европейских столиц захлестнула волна погромов, поджогов и столкновений с полицией. Именно об этом шесть лет назад предупреждал основатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Что сказал политик о грядущей гражданской войне и почему он предрёк исчезновение Евросоюза? Предсказание Жириновского публикует News.ru.

Франция: протесты переросли в погромы

Центром нынешнего кризиса стала Франция. В Париже протесты молодёжи против реформы образования стремительно переросли в полномасштабные погромы. Участники беспорядков уничтожили десятки магазинов, кафе и школ, погромы переметнулись и на другие города по страны.

По данным МВД Франции, только за первую неделю протестов задержали свыше пяти тысяч человек. Причём 85% из них — несовершеннолетние. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, назвал происходящее «вышедшей из-под контроля массовой миграцией».

Что происходит в других европейских столицах

Эстафету погромов быстро подхватили Брюссель и Вена. В столице Бельгии около 30 тысяч человек вышли на улицы. А после начались откровенные погромы. Горели мусорные баки, электросамокаты и полицейские автобусы.

Министр обороны Бельгии прямо заявил: основную силу беспорядков составляют «исламисты и преступники из пригородов».

В Мадриде митинги из-за жилищного кризиса также переросли в уличные бои и погромы. Нарастает социальное напряжение и в Германии.

Немецкие СМИ открыто предупредили: Германия «может оказаться на грани гражданской войны» из-за миграционного кризиса. Сообщается, что более 200 тысяч человек обязаны покинуть страну, но отказываются это делать. А в отдельных районах доля мигрантов превышает 80%.

Что предсказывал Жириновский

В Сети тревожатся: сбывается пророчество Жириновского о погромах в Европе. Ещё в 2020 году, комментируя теракты во Франции, он написал: «Во Франции может начаться настоящая гражданская война».

Лидер ЛДПР объяснял это не только миграцией как таковой, но и целенаправленной политикой Запада. По его словам, именно Вашингтон ещё в 1940-х годах посоветовал Франции брать людей из Азии, Ближнего Востока и Африки. Чтобы «заложить бомбу замедленного действия» и ослабить потенциал Европы — главного конкурента.

Тогда же он предупреждал, что Европа «стареет», а мигранты не планируют ассимилироваться.

«Чем лучше живут немцы, тем больше будет мигрантов. Будет происходить замещение населения, каждый год количество немцев будет уменьшаться», — говорил парламентарий.

«Пока это цветочки, ягодки будут позже», — предрёк он в одном из выступлений. Так он намекал на грядущие беспорядки.

Более того, он предрёк, что «немцы останутся меньшинством и исчезнут». А через 20–30 лет Европа станет «афро-азиатской».

Крах Евросоюза

Что касается Евросоюза, здесь Жириновский был ещё более категоричен. Ещё в 2016 году, комментируя выход Британии из ЕС, он заявил:

«Обязательно исчезнет Евросоюз, надо радоваться тому, что Европа получает свободу. Развал ЕС закономерен, НАТО рухнет, и Шенгена не будет».

Он связывал распад ЕС именно с миграционным кризисом. И с разногласиями между ключевыми странами — Францией и Германией.

«Кажется, началось»

Сегодня, глядя на горящие автобусы в Брюсселе, разгромленные школы во Франции и разговоры о гражданской войне в Германии, в Сети снова вспомнили пророческие слова Жириновского о «бомбе замедленного действия» и «цветочках». Пользователи резюмируют: кажется, началось…

Политик не раз предупреждал: Европа, которая 300 лет пыталась учить Россию, как жить, сама не справится с хаосом на своих улицах. И его слова о том, что «развал ЕС закономерен, НАТО рухнет, и Шенгена не будет», кажутся планом, который воплощается в жизнь на наших глазах.