Десять лет назад Владимир Жириновский заложил «капсулу времени». В ней он изложил свои политические пророчества на много лет вперёд. Интерес к содержанию капсулы вырос в последние годы. Люди наконец обратили внимание, как точно сбываются прогнозы ушедшего от нас политика.

Мало кто заметил другое. Ещё во время закладки Жириновский озвучил некоторые откровения из своего послания потомкам. Из сказанного им можно сделать вывод. Следующий, 2027-й год — самый важный для нашей страны в обозримом будущем. Это время, когда всё изменится, пишет издание «Царьград»

Что известно о «капсуле времени» Жириновского

В 2016 году Жириновский торжественно передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу. В ней — прогнозы сразу на 20 лет вперёд. На пресс-конференции политик похвалился: музейщики получили от него «ряд уникальных артефактов из личного архива».

Капсулу должны вскрыть по указанию Жириновского летом 2036 года. Однако Владимир Вольфович был большим любителем разговорного жанра, поэтому не удержался, чтобы не раскрыть уже тогда некоторые свои прогнозы.

Так что часть «капсулы времени» известна уже сейчас. И часть тех прогнозов политика уже сбылась.

Ближний Восток и Иран

Жириновский предупреждал: с 2024 года внимание мира переключится на Ближний Восток. В 2019-м он вернулся к этой теме. И подробнее раскрыл, что имел в виду.

«Все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил тогда Владимир Вольфович.

Он уже тогда предупреждал: в первой половине 2026 года США и Израиль нападут на Иран. Тогда это казалось полной ерундой. Но время показало: Жириновский был совершенно прав.

Распад НАТО и ЕС

Что ещё сказал тогда Жириновский? Он говорил, что НАТО и Евросоюз распадутся, их раздерут внутренние конфликты.

Плюс Германия, которая «тащит» на себе и ЕС, и значительную часть расходов Альянса, начнёт сдавать.

Почему 2027 год — переломный для России

Особенное место в этих прогнозах отводилось 2027 году. Судя по сказанному Владимиром Вольфовичем, этот год он считал переломным. После него изменится всё на мировой арене.

Именно в это время, настаивал Жириновский, начинает формироваться новый мощный политический союз. В него войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Казалось бы, мысль просто абсурдная. Однако, говорил политик, у каждого игрока будут весомые доводы, чтобы объединиться друг с другом.

Разворот Турции: почему это случится

Турция устанет от того, что много лет безуспешно стучится в дверь ЕС.

«Не пускают и не пустят», — категорично заявлял Жириновский.

В итоге Анкара решит: лучше играть роль не последней скрипки в союзе, который станет альтернативой ЕС. Это будет «клуб избранных», говорил Жириновский.

«Союз пяти государств, приблизительно 400 миллионов человек, огромная территория. Ядерная держава — Россия, обеспечит безопасность», — объяснял политик.

Шанс для Ирана, Сирии и Ирака

Для Ирана, Сирии и Ирака этот союз — единственный шанс стать по-настоящему влиятельными игроками. Не просто в своём регионе, но на мировом уровне. Так считал Владимир Вольфович. Он был твёрдо убеждён: этот «мощнейший союз» сможет конкурировать с ЕС.

Конец эпохи США

Также Жириновский высказывался о том, что эпоха господства США неумолимо идёт к концу. Россия для Штатов — главная угроза.

«Мир был панамериканский, его не будет. Будет панрусский мир», — уверял политик.

При этом он обращался к «прибалтийским тиграм» — Эстонии, Литве и Латвии:

«Мы вас не позовём, не надейтесь. Приползёте, не пустим, отталкивать будем».

Что дальше

До открытия «капсулы времени» Жириновского осталось ещё десять лет. Интересно будет сравнить его прогнозы из прошлого с картиной мира, которая сформируется к тому времени. Как ни крути, уже к настоящему времени многое ему удалось предугадать.