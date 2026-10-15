Рязанцев предупредили о высоком риске налёта дронов ВСУ

Риск налёта украинских беспилотников в Рязанской области сохраняется 15 октября. О том, что режим опасности атаки БПЛА в регионе продлён, проинформировала РСЧС.

Соответствующие уведомления поступили жителям региона в 09:13. Во время действия угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

Что случилось в Рязани 15 октября

Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 02:35. Несколько раз режим продляли. Как итог – опасность сохраняется уже около семи часов.

За это время регион пережил массированную атаку дронов ВСУ. С 06:05 до 06:52 объявлялась воздушная тревога, в Рязани взвыли сирены.

С официальным заявлением выступил губернатор Павел Малков. Он сообщил, что из-за атаки БПЛА в двух районах Рязани отменены занятия в школах и детских садах. Уроки отменили в школах № 9, 31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75 и 76. Ограничения коснулись детских садов № 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152 и 157.

Есть официальная информация о последствиях атаки: на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

Опасность атаки БПЛА: правила проведения

Напоминаем рязанцам основные правила поведения во время опасности налёта БПЛА: не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно.

Во время налёта постарайтесь находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете. При срабатывании систем оповещения не паникуйте и следуйте правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей.

Нарушителям грозят серьёзные штрафы до 1 млн рублей.

Если заметили обломки БПЛА, отойдите от них на безопасное расстояние как можно дальше. Их ни в коем случае нельзя брать в руки и фотографировать, так как обломки с высокой вероятностью содержат взрывчатое вещество.

О находке сообщите в экстренные службы по номеру 112. Предупредите окружающих об опасности нахождения рядом с обломками дрона.

Где получать уведомления об угрозах атаки БПЛА в Рязанской области

В Рязанской области уведомления об угрозах атаки БПЛА можно получать несколькими способами:

В мессенджере МАХ работает канал РСЧС Рязанская область. Он доступен по ссылке;

Уведомления приходят в приложении МЧС России;

РСЧС информирует граждан о беспилотной опасности через смс-сообщения.

Власти призывают рязанцев получать информацию только от официальных источников!