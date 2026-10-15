Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал масштабную атаку беспилотников на Рязань 15 октября.
«Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА.
На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани.
По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область».
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