Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения

15 октября Рязанская область была атакована беспилотниками ВСУ. Редакция 7инфо собрала оперативную информацию о происходящем.

Беспилотную опасность на территории региона объявили вечером 14 октября. Затем прозвучал сигнал «отбой». Чуть позже режим БПЛА-опасности ввели снова. Соответствующие уведомления поступали жителям Рязанской области от РСЧС.

Ближе к утру рязанцы слышали громкие звуки, напоминающие работу ПВО. Около 6:00 в городе взвыли сирены, была объявлена воздушная тревога.

Что случилось в Рязани 15 октября

Опергруппа Рязанской области подтвердила, что идёт массированная атака беспилотников ВСУ. Рязанцев попросили сохранять спокойствие и не подходите к окнам. Во время воздушной тревоги жителям региона посоветовали иметь при себе документы, медикаменты, ценные вещи, небольшой запас воды и укрыться в помещении без окон.

Губернатор Павел Малков обратился к рязанцам из-за массированной атаки беспилотников. Жителей региона он попросил сохранять спокойствие и сообщил об отмене занятий в некоторых школах и детских садах. Из официального заявления Малкова:

В целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани:

Школы: 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76.

Детские сады: 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.

Опасность атаки БПЛА: правила проведения

Напоминаем рязанцам основные правила поведения во время опасности налёта БПЛА: не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно.

Во время налёта постарайтесь находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете. При срабатывании систем оповещения не паникуйте и следуйте правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей.

Нарушителям грозят серьёзные штрафы до 1 млн рублей.

Если заметили обломки БПЛА, отойдите от них на безопасное расстояние как можно дальше. Их ни в коем случае нельзя брать в руки и фотографировать, так как обломки с высокой вероятностью содержат взрывчатое вещество.

О находке сообщите в экстренные службы по номеру 112. Предупредите окружающих об опасности нахождения рядом с обломками дрона.

Где получать уведомления об угрозах атаки БПЛА в Рязанской области

В Рязанской области уведомления об угрозах атаки БПЛА можно получать несколькими способами:

В мессенджере МАХ работает канал РСЧС Рязанская область. Он доступен по ссылке;

Уведомления приходят в приложении МЧС России;

РСЧС информирует граждан о беспилотной опасности через смс-сообщения.

Власти призывают рязанцев получать информацию только от официальных источников!