В Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атаки БПЛА

В Рязани из-за массовых атак беспилотников отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Под отмену попали 14 школ и 25 детских садов. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в учреждениях организуют дежурные группы.

Занятия отменили в школах № 9, 31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75 и 76.

Ограничения коснулись детских садов № 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152 и 157.

Павел Малков призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам во время атак беспилотников.