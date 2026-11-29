Первая половина декабря 2026 года, по прогнозу астролога Василисы Володиной, пройдет под знаком повышенного напряжения. Самыми непростыми датами она назвала 8 и 9 декабря. В эти дни астролог советует не начинать важных дел, избегать конфликтов и внимательнее относиться к технике и безопасности.

Как объясняет Володина, напряженную обстановку связывают с астрологическими аспектами Марса, Урана и Меркурия. Их взаимодействие, согласно прогнозу, может усилить раздражительность, спровоцировать резкие решения и осложнить общение между людьми.

До 13 декабря астролог рекомендует не торопиться с переменами и по возможности отложить важные переговоры.

Какие неприятности возможны 8 и 9 декабря

В прогнозе Володиной выделено сразу несколько сфер, в которых могут возникнуть сложности.

Прежде всего речь идет о технике и транспорте. Астролог предупреждает о вероятности внезапных поломок бытовых приборов, компьютеров и других устройств. Водителям советуют быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях зимней погоды. Среди возможных проблем названы задержки рейсов, перебои со связью и электричеством.

Отдельное внимание стоит уделить бытовой безопасности. Володина рекомендует осторожнее обращаться с электроприборами и кухонными принадлежностями, следить за обстановкой на скользких лестницах и не пренебрегать правилами дорожного движения.

Непростыми могут оказаться переговоры и деловая переписка. Даже обычное обсуждение рабочих вопросов, по прогнозу астролога, рискует перерасти в серьезную ссору. Поэтому важные договоренности лучше фиксировать письменно, а эмоциональные сообщения не отправлять сгоряча.

В личной жизни напряжение может усилиться из-за старых обид и недоговоренностей. Володина связывает это с квадратом Венеры и Плутона, который, по ее прогнозу, способен обострить ревность и вывести на поверхность давние конфликты.

Какие знаки зодиака окажутся в зоне риска

Астролог отдельно выделила семь знаков зодиака, которым стоит внимательнее отнестись к событиям первой половины декабря.

Овен. До 13 декабря следует быть осторожнее за рулем, при работе с инструментами и занятиях спортом. На 8 и 9 декабря может прийтись особенно много срочных дел.

До 13 декабря следует быть осторожнее за рулем, при работе с инструментами и занятиях спортом. На 8 и 9 декабря может прийтись особенно много срочных дел. Телец. С 5 по 13 декабря возможны сложности на работе и напряжение в отношениях с близкими. Не исключены конфликты с руководством и неприятные ситуации из-за служебной информации.

С 5 по 13 декабря возможны сложности на работе и напряжение в отношениях с близкими. Не исключены конфликты с руководством и неприятные ситуации из-за служебной информации. Близнецы. С 7 по 10 декабря астролог советует не принимать поспешных решений. Под угрозой могут оказаться деловые договоренности и личные отношения.

С 7 по 10 декабря астролог советует не принимать поспешных решений. Под угрозой могут оказаться деловые договоренности и личные отношения. Дева. С 7 по 13 декабря придется совмещать рабочие задачи с домашними проблемами. Володина рекомендует не отвечать сразу на резкие сообщения и сначала дать себе время успокоиться.

С 7 по 13 декабря придется совмещать рабочие задачи с домашними проблемами. Володина рекомендует не отвечать сразу на резкие сообщения и сначала дать себе время успокоиться. Весы. С 5 по 13 декабря вероятно недопонимание с детьми, особенно подростками, а также с любимыми людьми.

С 5 по 13 декабря вероятно недопонимание с детьми, особенно подростками, а также с любимыми людьми. Стрелец. С 7 по 13 декабря стоит следить за словами на работе. Неосторожная шутка или резкое замечание, согласно прогнозу, могут испортить отношения с коллегами и руководством.

С 7 по 13 декабря стоит следить за словами на работе. Неосторожная шутка или резкое замечание, согласно прогнозу, могут испортить отношения с коллегами и руководством. Водолей. С 7 по 12 декабря события могут развиваться слишком быстро. Астролог советует сосредоточиться на одной главной задаче и не пытаться решить все вопросы одновременно. До 13 декабря возможны непростые разговоры с детьми.

Как пережить напряженное начало декабря

Главная рекомендация Василисы Володиной — не пытаться разрешить все противоречия немедленно. Если разговор грозит перерасти в конфликт, лучше сделать паузу и вернуться к обсуждению после 13 декабря.

Справиться с эмоциональным напряжением, по совету астролога, поможет физическая активность и привычные бытовые дела. Можно заняться уборкой, разобрать накопившиеся задачи или сделать небольшой ремонт.