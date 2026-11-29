В России наблюдается дефицит топлива, однако его нехватка пока не ощущается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Свое заявление заместитель председателя правительства сделал в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести», отвечая на вопрос о том, какой ущерб экономике наносят атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). По словам Новака, несмотря на эти вызовы, критического дефицита на заправках не наблюдается.

«Есть дефицит, но он пока не ощущается», — подчеркнул вице-премьер, отметив, что текущие потребности страны удается полностью покрывать.

Текущие потребности удается обеспечивать за счет привлечения дополнительных поставок, переноса сроков плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях на более поздний период.

Александр Новак обозначил комплексный подход к обеспечению топливной безопасности страны. В будущем предполагается рост импорта на внутренний рынок через увеличение поставок из ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, планируется расширение внутреннего производства.