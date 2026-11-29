В декабре россияне массово перекидывают деньги между своими счетами, собирают суммы на корпоративы и отправляют подарки родственникам — и все чаще натыкаются на внезапную заморозку карты. Речь не о налоговой: ФНС переводы между близкими не облагает. Главный риск перед праздниками — банковский антифрод и правила контроля по 115-ФЗ и 161-ФЗ, которые с 2026 года стали заметно жестче.

С 1 января 2026 года Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12 пунктов. В результате алгоритмы начали тормозить даже обычные бытовые переводы, если они внешне напоминают схемы обмана или работу «дропперов».

1. Крупный перевод себе по СБП и быстрая отправка другому человеку

Один из главных триггеров 2026 года — цепочка операций, когда клиент сначала собирает крупную сумму со своих счетов в разных банках на одну карту через Систему быстрых платежей, а в течение ближайших 24 часов отправляет деньги новому получателю.

Перед Новым годом так делают постоянно: копят на одном счете на дорогой подарок, путевку или залог за аренду коттеджа, а затем переводят оплату незнакомому продавцу или организатору. Для банковского алгоритма этот сценарий выглядит точь-в-точь как классическая атака социальной инженерии, когда мошенники заставляют жертву собрать все сбережения в одном месте и перевести «на безопасный счет».

2. Массовые сборы на подарки и корпоративы

Если в течение одного-двух дней на вашу карту приходят десятки одинаковых переводов от коллег, родителей из школьного чата или друзей, система финансового мониторинга может расценить это как незаконную предпринимательскую деятельность или транзит средств.

Особенно опасно, если после сбора денег вы тут же снимаете всю сумму наличными или переводите ее целиком на стороннюю карту, при этом самой картой почти не пользуетесь для обычных покупок в магазинах и оплаты ЖКХ. Чтобы снизить риск, эксперты советуют не совершать более 10–15 переводов в час и не превращать карту в «транзитный кошелек».

3. Нетипичные суммы, дробление и смена устройства

Антифрод-системы анализируют привычный профиль клиента: время операций, средние чеки, геолокацию и устройство. Поводом для автоматической приостановки в декабре часто становятся:

резкий скачок сумм, не соответствующий вашим обычным тратам и официальным доходам;

дробление крупного платежа на несколько мелких подряд — алгоритмы воспринимают это как попытку обойти лимиты;

перевод сразу после смены номера телефона в онлайн-банке или входа с нового смартфона;

подозрительная активность на телефоне перед операцией — например, нетипичные звонки или сообщения, которые система считывает как возможное давление мошенников.

4. Шутки в комментариях и «токсичный» получатель

Поле «Сообщение получателю» проверяется автоматическими фильтрами на стоп-слова. Новогодний юмор вроде «взятка», «откат» или «в общак» способен мгновенно отправить операцию на ручную проверку — алгоритм иронию не считывает. В назначении лучше писать нейтрально и по делу: «Подарок на Новый год», «Возврат долга», «На общий подарок».

Второй скрытый риск — статус самого получателя. Если реквизиты человека (даже дальнего родственника или частного мастера) ранее попали в базу Банка России о мошеннических операциях, перевод заблокируют автоматически.

В чем разница между 115-ФЗ и 161-ФЗ

От того, по какому закону сработало ограничение, зависят ваши дальнейшие шаги и сроки возврата доступа к деньгам.

Как распознать причину по уведомлению:

«Признаки операции без согласия клиента означают 161-ФЗ, ссылка на правила внутреннего контроля означает 115-ФЗ, и тогда банк попросит документы о происхождении денег», — пояснил в комментарии «Новым Известиям» юрист Сергей Довыдов.

161-ФЗ (антифрод): защищает от мошенников. При обычном срабатывании банк приостанавливает перевод на 48 часов — это обязательный по закону «период охлаждения», ускорить его через поддержку нельзя. Если вы подтвердили операцию, через двое суток деньги уйдут. Исключение — если получатель есть в базе ЦБ: тогда перевод отклонят, а самому фигуранту базы ограничат онлайн-переводы и снятие наличных лимитом 100 000 рублей в месяц.

защищает от мошенников. При обычном срабатывании банк приостанавливает перевод на 48 часов — это обязательный по закону «период охлаждения», ускорить его через поддержку нельзя. Если вы подтвердили операцию, через двое суток деньги уйдут. Исключение — если получатель есть в базе ЦБ: тогда перевод отклонят, а самому фигуранту базы ограничат онлайн-переводы и снятие наличных лимитом 100 000 рублей в месяц. 115-ФЗ (контроль операций): борется с отмыванием доходов. Банк может заморозить дистанционное обслуживание до тех пор, пока вы не подтвердите экономический смысл переводов и легальность денег.

Что делать, если перевод все-таки заблокировали

Уточните основание. С августа 2025 года банки обязаны раскрывать клиенту конкретную причину приостановки операций (информационное письмо ЦБ № ИН-01-59/98). Если поддержка отвечает общими фразами, направьте письменный запрос в чате или отделении. Подготовьте подтверждения (для 115-ФЗ). Пригодятся свидетельства о браке или рождении (для переводов родным), скриншоты переписки, чеки, договоры и справка о доходах. Подайте заявление на исключение из базы (для 161-ФЗ). Это можно сделать через свой банк или напрямую через интернет-приемную Банка России. Срок рассмотрения — до 15 рабочих дней.

«Наиболее эффективно обратиться напрямую через интернет-приемную Банка России, нежели через банк. Это позволит сразу узнать, по каким именно операциям ваши данные были занесены в базу, даже если это были операции в разных банках», — рекомендовал в беседе с «Новыми Известиями» эксперт Сергей Игошин.

Важный нюанс, который заработал со 2 мая 2026 года: при рассмотрении жалобы на попадание в базу банк обязан дополнительно связаться с отправителем, чье обращение стало причиной блокировки, и уточнить, считает ли он операцию по-прежнему мошеннической.

Полезные официальные ресурсы, если нужно оспорить ограничение: