Пенсии должны повышаться каждый квартал в соответствии с уровнем роста потребительских цен. Кроме того, следует ввести выплату 13-й пенсии, заявил ТАСС глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Миронов отметил, что существующий механизм перерасчета пенсий не справляется с задачей компенсации роста цен. Индексация, которая проводится на уровень инфляции предыдущего года, не учитывает текущие экономические реалии.

Для улучшения ситуации Миронов предложил ежеквартальную индексацию. Выплаты должны пересматриваться каждые три месяца и учитывать уровень реальной потребительской инфляции, а не усредненные годовые показатели. Кроме того, он считает, что нужно ввести 13-ю пенсию. Это будет дополнительная ежегодная выплата, которая поможет компенсировать рост цен за год.

Миронов считает, что эти меры улучшат качество жизни пенсионеров и сделают систему социальной защиты более адаптивной к экономическим изменениям.