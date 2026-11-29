В Самарской области за минувшую ночь уничтожили более 20 украинских беспилотников. Атаку отражали российские военные и бойцы отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как уточнил глава области, целью атаки вновь стали промышленные предприятия.

В регионе продолжаются оперативные работы.

Вячеслав Федорищев отдельно предупредил жителей об ответственности за публикацию фотографий и видеозаписей с последствиями атаки. Губернатор назвал распространение таких материалов серьёзным правонарушением и заявил, что подобные публикации помогают противнику.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.